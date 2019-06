Youtube-stjerne bygger om Tesla Model 3 til pickup

Med hjelp fra venner og en vinkelsliper har dronningen av dårlige roboter, Simone Giertz, bygd en splitter ny Tesla Model 3 om til en kjøreklar pickup-truck ved navn Truckla.

– Jeg vet ikke om dette blir det smarteste eller dummeste jeg noensinne kommer til å foreta meg, er innledningen til Youtube-stjernen Simone Giertz i en ny 30 minutter lang video hvor hun viser hvordan hun har bygd om en ny Tesla Model 3 til en pickup-truck.

Hvorfor? Fordi hun gjerne vil kjøre elektrisk, og trenger et lasteplan til verktøyene og maskinene sine.

– Jeg ville svært gjerne ha en elektrisk pickup-truck, og mer spesifikt vil jeg gjerne ha en Tesla pickup. Men de har ennå ikke kunngjort at en slik kommer, og selv om ryktene sier at de vil lage en i sommer, kommer det til å gå år før vi kan kjøpe den. Elon Musk, jeg utfordrer deg til å lage verdens første funksjonelle Tesla pickup, sier hun optimistisk i begynnelsen av videoen.

Simone Giertz er 29 år og kommer fra Sverige. Hun bor i dag i San Francisco, hvor hun lager Youtube-videoer til de 1,6 millioner abonnementene sine. Hun er egentlig mest kjent under navnet The Queen of Shitty Robots, fordi hun i beste gjør-det-selv-stil bygger roboter som ofte gjør mer skade enn gagn. De lages for eksempel for å klippe hår, ta oppvasken eller skjære grønnsaker.

Enklere enn med forbrenningsmotor

Selv om videoen bare varer en halv time, har det tatt Simone Giertz et års tid å planlegge ombygningen. Hun har også fått hjelp fra en rekke andre produsenter, blant annet Rich Benoit, som driver Youtube-kanalen og verkstedet Rich Rebuilds, hvor han bygger om Teslaer og andre elbiler.

Resultatet kan man se i en kort falsk reklame-video for Truckla, som Simone Giertz kaller sin nye Tesla pickup.

Ifølge Simone Giertz har det vært enklere å bygge om en elbil til en pickup-truck, enn hvis bilen hadde hatt en forbrenningsmotor, fordi batteriet gir en ekstra strukturell stabilitet til bilen.

Men ombyggingen foregikk likevel ikke helt uten problemer, og siden Giertz og teamet hennes hadde fjernet den øverste delen av Teslaens hekkparti, måtte de deretter i gang med å stive av andre deler av karosseriet for å unngå at bilen klappet sammen.

«Jeg elsker tacos, men en Tesla-taco vil nok ikke være den beste», sier Simone Giertz i Youtube-videoen.

Selv om Trucklaen er kjøreklar nå, blir den først for alvor helt ferdig i juli, når Simone Giertz satser på å bruke bilen som hverdagsbilen sin.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk