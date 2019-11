Wintershall DEA fant litt olje i den kontroversielle brønnen ved Trænarevet 

Mandag ble det klart at riggen som boret Toutatis, brønnen like ved Trænarevet sør for Lofoten, var på vei fra borestedet, tilsynelatende uten å bore noen sidesteg, og uten noen observasjoner av fakling av gass på riggen – noe som indikerte at riggen var tørr.

Wintershall DEA ville likevel ikke gå ut med noe resultat fra leteboringen i det kontroversielle området, og viste til Oljedirektoratet.

I dag kom meldingen fra OD, som sier at det er gjort et lite oljefunn, på mindre enn én million standard kubikkmetere utvinnbar olje, noe som tilsvarer omkring 6 millioner fat.

– Funnet vurderes ikke til å være lønnsomt, konkluderer OD.

– Gode nyheter

Miljøorganisasjonene jublet over at det ikke ble gjort funn på stedet. Både Bellona og Natur og Ungdom har klaget på at det ble gitt tillatelse til leteboringen, uten å få gjennomslag.

Organisasjonene har aksjonert ved riggen for å få myndigheter og oljeselskap til å endre mening.

Deres frykt har vært at et storfunn ved Trænarevet ville snu motstanden og åpne opp for oljevirksomhet også i Lofoten.

– Dette er gode nyheter for alle oss som har arbeidet for å verne Lofoten, Vesterålen, Senja og Træna mot oljeindustriens gambling med våre mest verdifulle naturressurser, skriver Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

Første letebrønn

Letebrønnen ligger i et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011. Lisens for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016.

Det er likevel første gang det er boret en letebrønn her.

Området der det skal bores etter olje ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst. Det er et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, og det er et viktig hekke- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter. Blokken overlapper også med korallområdet Trænarevet.

Trænarevet er et 443 kvadratkilometer stort korallområde på cirka 250 til 400 meters dybde hvor det er dokumentert store rev med dypvannskoraller.