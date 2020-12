Webinar torsdag: Slik skal lading av elbil bli en bedre opplevelse

Som følge av koronarestriksjoner blir ikke Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet – Nordic EV Summit – gjennomført i 2020. I påvente av neste fysiske arrangement kjører arrangørene en serie med webinarer for å holde interesserte oppdatert.

Torsdag 17. desember klokken 15 strømmer vi et gratis webinar på tu.no, med to innledende foredrag og en paneldebatt på det redaksjonelle programmet.

Tema for månedens webinar er smart og effektiv lading: Hvordan skal infrastrukturen sikre at et økende antall elbileiere har tilgang til lading når de trenger det?

Vi har invitert selskaper som tilbyr noe nytt innen lading.

1. Gridserve

Administrerende direktør Toddington Harper i Gridserve har som mål å gjøre ladepausene mer givende.

Deres Electric Forecourts er store ladestasjoner som tilrettelegges for ulike behov bilister på farten måtte ha - om de er på jobb og trenger en arbeidsplass med rask wifi og et møterom, eller om de ønsker å bruke tiden på et måltid, eller shopping. Lekeplasser for barn og treningsarealer er også en del av konseptet.

Siden lading av elbil tar lengre tid enn å fylle bensin, tar det det gamle bensinstasjonkonseptet mange hakk videre.

2. Momentum Dynamics

Momentum Dynamics tilbyr kraftfulle, trådløse ladesystemer.

I 2021 vil de starte et prosjekt i Oslo, der elektriske drosjer skal benytte trådløs hurtigladeteknologi. Michael McHale, sjef for markedsføring og kommunikasjon i Momentum Dynamics, kommer for å fortelle om planene.

Etter de innledende foredragene møtes Harper og McHale til en debatt som modereres av TU-sjef Jan M. Moberg og generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Gratis påmelding

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital har et internasjonalt publikum, og alle innlegg fremføres derfor på engelsk. Påmelding gjøres her.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital arrangeres av Teknisk Ukeblad Media, Norsk elbilforening, SAMS og Nordisk energiforskning.