Webinar torsdag: Fremtidens lading og smart strømstyring

Som følge av koronarestriksjoner blir ikke Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet – Nordic EV Summit – gjennomført i 2020. Neste fysiske arrangement er lagt til 21. og 22. april 2021. I mellomtiden kjører arrangørene en serie med webinarer for å holde interesserte oppdatert.

Torsdag 10. september klokka 15 strømmer vi et gratis webinar på tu.no, med tre foredrag og en paneldebatt på programmet.

Tema for webinaret er smart lading og strømstyring i takt med en dramatisk økning av antall elbiler.

1. Hvordan elektriske kjøretøy og bygninger bidrar til å holde strømnettet i balanse

Det har vært gjort mange forsøk på å bruke elbiler til å stabilisere kraftnettet. For eksempel kan batteriene brukes for å sende strøm tilbake til nettet ved behov for mer kraft.

Men dette er en komplisert løsning som krever en del avansert teknologi hos brukerne. En enklere løsning er å kutte belastningen i nettet når behovet melder seg.

Statnett har gjennomført et pilotprosjekt kalt eFleks for å undersøke denne løsningen. Tibber og Entelios – og noen av deres kunder – har deltatt.

Spesialrådgiver Anne Sofie Ravndal Risnes i Statnett vil dele noen av deres viktigste erfaringer.

2. Hvordan roboter gjør lading billigere

Det norske selskapet Tibber har utviklet en løsning som lar deg bytte kraftleverandør automatisk, der roboter handler den billigste fornybare kraften til spotpris. Nå ekspanderer de i Europa. Her deler Tibber-grunnlegger Edgeir Vårdal Aksnes sine tanker om smart lading av elektriske kjøretøy hjemme.

3. Fremtiden for hurtiglading

Raskest? Billigst? Mest praktisk? Eller den beste abonnementspakken? Hvor tror de ledende leverandørene av hurtiglading at markedet vil gå? Og hva skal Ionity gjøre for å skille seg ut? Dr. Marcus Groll fra Ionity deler sine visjoner.

Paneldebatt

Etter de innledende foredragene samles alle aktører til en paneldebatt som modereres av TU-sjef Jan M. Moberg og generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital har et internasjonalt publikum, og alle innlegg fremføres derfor på engelsk. Påmelding gjøres her.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital arrangeres av Teknisk Ukeblad Media, Norsk elbilforening, SAMS og Nordisk energiforskning.