Webinar onsdag: Er klimamodellene bak politiske beslutninger gode nok?

Klimaendringer er en global utfordring, men klimapolitikken utøves i stor grad på nasjonale og regionale nivåer. Det gir utfordringer når effekten av et lands klimapolitikk skal måles: Om man kun ser på virkningen innen eget lands grenser, overser man mye av det som er oppnådd, og det kan virke som om tiltakene koster mer enn de smaker, mener debattantene i dette webinaret.

Onsdag 29. april klokka 18.30 inviterer Teknisk Ukeblad Media, Polyteknisk Forening og MIT Club of Norway til webinar med MIT-professor John Sterman og visedirektør Bent Erik Bakken fra DNV GL Energy Transition Research. Webinaret er gratis for abonnenter av TU Ekstra og medlemmer av Polyteknisk Forening. Andre kan kjøpe billett. Registrering skjer her.

Arrangementet gjennomføres på engelsk.

– Norsk elbilpolitikk gir global effekt

Professor John Sterman er direktør for MIT System Dynamics Group, og MIT Sustainability Initiative. Han rådgir blant andre den amerikanske regjeringen, han har initiert nye klimamodeller og skrevet en lærebok om modellering av komplekse systemer.

Bent Erik Bakken er sjefarkitekten bak modellene DNV GL bruker for å forske på utviklingen i energimarkedet. Han har konsultert den norske regjeringen og jobber ellers med kunder på fire kontinenter.

DNV GL utviklet en global modell for å forutsi og undersøke hvordan endringer i miksen av energikilder slår ut, basert på MITs System Dynamics. Modellen fanger opp globale effekter av regional politikk, og en fersk rapport avslørte at de globale effektene av norsk elbil-politikk er firedoblet når global utslippsreduksjon telles med.

Studien har vært en øyeåpner for mange, og har bidratt til å løfte debatten om hvorvidt det brukes gode nok modeller som grunnlag for politiske beslutninger.

TU-sjef modererer

Jan M. Moberg, som er administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad Media, modererer webinaret.

– Det viser seg at norsk elbilpolitikk har hatt større påvirkning på utviklingen av elbilindustrien internasjonalt enn i hvert fall jeg har trodd. Det blir spennende å høre hva rapporten til DNV GL konkluderer med, kommenterer Moberg.