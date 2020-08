Waymo kritiserer strenge test-regler: – Gir et misvisende bilde av autonom teknologi

Med over 60 forskjellige selskaper som evaluerer selvkjørende biler i staten, er California ledende på feltet. Testene er omgitt av strenge regler.

Blant annet krever California Department of Motor Vehicles (DMV) en årlig rapport der hvert selskap får redegjøre for antall kollisjoner og anledninger der sikkerhetssjåføren har blitt nødt til å overta kjøringen.

– Irrelevante data

Operatører må oppgi om en spesifikk frakobling av det autonome systemet skyldtes feil programvare, en menneskelig feil, eller var et bevisst valg.

Nå heves imidlertid kritiske stemmer mot departementets tilnærming. Noen selskaper mener at det gir irrelevante data som skaper et urettferdig bilde av teknologien.

I følge en artikkel i Techcrunch, har administrerende direktør i et navngitt selskap uttalt offentlig at rapporteringen av testførernes antall inngrep er en fullstendig gal metode for å meningsfullt måle om en autonom bil er klar til kommersiell bruk.

24 påkjørsler i år

Den administrerende direktøren støttes av blant andre Waymo, som skriver på Twitter at metoden er misvisende og ikke skiller autonome hendelser fra hendelser forårsaket av andre bilister i trafikken.

For eksempel anses det generelt sett at en uoppmerksom sjåfør som treffer en annen bilist bakfra har hele skylden for kollisjonen. Men uansett situasjon gir en slik hendelse de autonome bilene en prikk i protokollen, som kan få vidstrakte konsekvenser.

Så langt er testkjøretøyene oppe i 24 kollisjoner i 2020.

– Ingen kontekst

Kritikk rettes også mot at det DMV evaluerer hos selskapene, skaper et insentiv til å velge trafikk som er mindre utfordrende. Selskapene mener at det ikke er noen kontekst i rapporteringen av hendelser, for eksempel for hvor kjøretøyet ble kjørt.

Forskriften innebærer også at tester i reell trafikk er foretrukket fremfor virtuell testing. For selskaper som tester ny programvare, er det ifølge Techcrunchs artikkel mange grunner til å plassere testene i en annen stat som ikke har California-forskrifter.

Denne artikkelen ble først publisert på NyTeknik.