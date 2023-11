Washington Post: Ukrainsk offiser koordinerte Nord Stream-angrepet

Avisen sier de har snakket med kilder i Ukraina og andre land i Europa, samt andre med kjennskap til saken.

WP skriver at Tsjervinskijs rolle utgjør de mest konkrete bevisene for at Ukrainas militær- og sikkerhetsledelse sto bak sabotasjen av gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

Avisen omtaler 48 år gamle Tsjervinskij som en erfaren offiser med sterke bånd til det ukrainske etterretningsmiljøet.

– Koordinerte aksjonen

Ifølge WPs kilder handlet 48-åringen ikke alene og planla ikke operasjonen, men koordinerte aksjonen.

«Han hadde ansvar for logistikk og ledet en gruppe på seks soldater som blant annet leide en seilbåt under falske navn og brukte dykkingsutstyr til å plassere eksplosiver på ledningen», opplyser kildene til den amerikanske avisen.

Tsjervinskij nekter for å ha vært involvert i angrepet.

– Enhver spekulasjon om min rolle i angrepet mot Nord Stream er russisk propaganda uten noe rot i virkeligheten, sier han i en skriftlig uttalelse via sin advokat til Washington Post.

Opplysningene er så langt ikke rapportert av andre medier. Ukraina har så langt ikke kommentert påstandene.

Flere mistenker Ukraina

26. og 27. september i fjor forårsaket tre eksplosjoner massive lekkasjer på rørledningene Nord Stream 1 og 2, som går fra Russland til Tyskland under Østersjøen. Gassrørledningene var ikke i bruk på det tidspunktet.

Eksplosjonene skjedde i svensk og dansk farvann. Danmark, Sverige og Tyskland startet kort tid etter etterforskning av lekkasjen, og det ble tidlig klart at det var snakk om sabotasje.

Ukraina og en rekke vestlige land har tidligere beskyldt Russland for å stå bak sprengingen, men i senere tid har tyske etterforskere og medier sagt at flere spor peker mot Ukraina.

Også USA og etterretningstjenesten CIA var kjent med at Ukraina kom til å sprenge Nord Stream-rørledningen, ifølge The Wall Street Journal.

Russland har hele tiden nektet for å ha noen med eksplosjonene å gjøre. Det har også Ukraina.