Walmart saksøker Tesla etter sju solcelle-branner

Walmart hevder at Tesla er skyldig i sju takbranner i deres butikker siden 2012, fordi Tesla har forsømt både installering og vedlikeholdet av solcellepanelene. Tirsdag denne uken leverte supermarked-giganten derfor et søksmål mot Tesla, skriver Arstechnica.com.

Søksmålet fra Walmart er på mer enn 100 sider, og dokumentene ligger åpent på nett.

Walmart har hyrt inn Tesla-selskapet SolarCity for å installere og vedlikeholde solcellepaneler på taket av mer enn 240 butikker. Den første brannen skjedd i 2012. Deretter brant det i 2016 og 2018. Men det var først i fjor, da Walmart hadde tre solcelle-branner på to måneder, at brannene ble satt i sammenheng.

Ingen ble skadet i brannene, men de gjorde skade for millioner av dollar.

– Greide ikke å ansette og lære opp folk

Walmart ba Tesla om å koble ut alle solcellepanelene i påvente av en etterforskning. Men selv etter dette opplevde Walmart en ny brann i Yuba City i California i november 2018.

Ifølge Walmart har Teslas egne undersøkelser vist at 157 komponenter krevde reparasjon eller utskifting. 48 deler ble karakterisert som «forhold som gjorde anleggene utrygge eller potensielt utrygge», ifølge søksmålet.

Ifølge Walmarts egne undersøkelser har Tesla «drevet utstrakt og systematisk uaktsomhet og hadde feilet i å følge forsvarlig bransjepraksis ved installering, drift og vedlikehold av solenergianleggene sine».

Walmart mener at Tesla ikke har greid å rekruttere, lære opp og veilede underleverandørene som har utført installasjoner og vedlikehold for dem.

Tapebiter økte brannfaren

Dette er noen av problemene Walmart mener å ha identifisert, ifølge Arstechnicas gjennomgang:

Mange paneler hadde hotspots, noe som førte til oppsprekking av bakplaten og brudd på den elektriske isolasjonen.

I tillegg hadde Tesla merket disse hotspotene med tapebiter, som trakk til seg sollys og konsentrerte enda mer varme.

Det var et gjentakende problem at installatørene ikke skrudde til kontaktpunkter ordentlig. «Mangel på tilstramming fører til fukt og vanninntrenging», skriver Walmart.

Skarpe betong- og metallkanter kuttet og skrapte opp kabler. I andre tilfeller førte temperaturendringer til utvidelse og sammentrekning av kabler over tid, noe som gjorde at kablene flyttet på seg og ble utsatt for mer slitasje.

Flere steder hadde dårlig grunnarbeid.

Walmart ønsker nå ikke bare erstatning for skadene de er påført, men også godkjenning til å fjerne Teslas solcellepaneler fra sine butikker.

Har sagt opp ansatte i sol-divisjonen

Tesla har så langt ikke svart på e-posten fra Arstechnica.com med tilbud om tilsvar.

Nettstedet skriver at Tesla har slitt med produksjonsproblemer og fallende markedsandel innen solceller. Mange av de ansatte som Tesla har sagt opp tidligere i år, kom nettopp fra solcelle-divisjonen.

Walmart hevder videre at Tesla har skrudd opp prisene for å reparere de defekte panelene.

«Til tross for månedslange forhandlinger med Walmart, har Tesla fortsatt ikke betalt én cent fra egen lomme for skadene og andre utgifter som Walmart har hatt som følge av brannene i Denton, Indio, og Yuba City, eller konsulent- og advokathonorar i forbindelse med brannen i Beavercreek», skriver Walmart i sakspapirene.