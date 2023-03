Vy vinner kampen om togstrekninger på Østlandet

Fra 2026 og ti år framover blir det dermed Vys tog som kjører passasjerer på Østlandet.

Avgjørelsen er stikk i strid med det Jernbanedirektoratet anbefalte for ett år siden, skriver Aftenposten.

Direktoratets klare mening var at det ville være best å splitte ansvaret for togstrekningene i to. Men i tolvte time ga Samferdselsdepartementet beskjed om at Vy skulle få gi et tilbud på hele togtilbudet.

Vy billigst

Ifølge FriFagbevegelse hadde Vy det billigste tilbudet på begge strekningene, rundt 1 milliard kroner lavere enn en delt løsning. Jernbanedirektoratet mener også løsningen over tid vil gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet.

Avgjørelsen er også en stor seier for LO, ifølge fagbladet.

Flytoget er på sin side skuffet over avgjørelsen.

Konstituert Administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde. Han er overrasket og skuffet. Foto: Flytoget

– Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Vi mener at både staten og de togreisende nå går glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen, skriver Flytog-direktør Nicolai Bryde i en pressemelding.

Slås sammen?

Samtidig har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) startet en prosess som kan føre til en sammenslåing av Vy og Flytoget, som begge er statlig eide selskaper.

Flytoget har samtidig kontrakt fram til 2028.

– Det vi vet, er at dette innebærer at Flytogtilbudet vil fortsette som i dag de neste fem årene, men det er lagt opp til at tilbudet deretter vil avvikles, heter det i pressemeldingen.

Østlandet 1 strekker seg fra Halden i sør til Gjøvik i nord, mens Østlandet 2 strekker seg fra Larvik i sør og opp til Notodden, og til Lillehammer i nord og Kongsvinger i øst.