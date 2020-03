VWs utslipp økte – for tredje år på rad

– 2019 var et ekstremt suksessfylt år for Volkswagen-gruppen, sier VW-konsernets toppsjef Herbert Diess i en kommentar til årsrapporten, som ble publisert i dag.

Faksimile fra VWs årsrapport for : VW

Årsrapporten, som kan lastes ned her, viser til vekst i omsetningen for de fleste av konsernets personbilmerker. Den største prosentvise økningen står Bentley for, der har omsetningen gått opp med over 35 prosent i forhold til 2018. Unntaket er Audi, der omsetningen har falt fra 59,2 milliarder euro i 2018 til 55,7 milliarder euro i 2019.

Det Heiss ikke skryter av, er at konsernets CO₂-utslipp økte i 2019 – for tredje år på rad.

Volkswagen-gruppen er i full gang med en omfattende elektrifisering, og skal redusere flåtens CO₂-utslipp med 30 prosent. Men VW-gruppens flåteutslipp i EU var på 124 gram CO₂ per kilometer, noe som er en økning fra 123 g/km i 2018. Økningen skyldes økende etterspørsel etter større SUV-biler. Utslippstallene inkluderer ikke bilmerkene Lamborghini og Bentley, da disse har for lave produksjonstall til å være inkludert i denne statistikken.