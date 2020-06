VW slutter å tape penger på elbil med ID.3

Elbiler har ikke vært noen gullku for Volkswagen til nå. For hver e-Up de har solgt, har de tapt opp til 5000 euro, rundt 50.000 kroner.

Dette skal Volkswagen-sjef Herbert Diess ha fortalt i et møte med ledere i Volkswagen i forrige uke, skriver Automobilwoche.

E-Golf skal også være et tilsvarende tapsprosjekt for bilprodusenten, skal han ha sagt.

Situasjonen skal være annerledes for den kommende Volkswagen ID.3. Denne skal de tjene penger på fra første bil.

Årsaken til at Volkswagen er villige til å selge biler med tap handler mest sannsynlig om at det totalt sett går i pluss. For hver e-Golf eller e-Up Volkswagen selger senkes det gjennomsnittlige CO₂-utslippet fra bilmerkets flåte det året.

God timing

At de er klare med ID.3 nå er i så fall god timing. Diess skal i ledermøtet ha sagt at de er nødt til å redusere utgiftene til forskning og utvikling, nye investeringer og faste utgifter. Lav etterspørsel etter nye biler gjør at de regner med å få redusert likviditet minst til neste måned.

Det skal være behov for å redusere bilmerkets omkostninger med 20 prosent. Dermed kan prosjekter fra tidligere år bli kuttet i år.

At e-Golf skal fjernes fra modellutvalget i år er derfor naturlig. E-Up har trolig en foreløpig en relativt trygg tilværelse. Den selger fremdeles godt, og står for en betydelig andel av Volkswagens elbilsalg i Europa.

Volkswagen e-Up. Bilde: Per-Ivar Nikolaisen

Ved utgangen av mars var det klart at e-Up alene sto for ti prosent av Volkswagens salgsmål for elbiler i 2020. Det er likevel ikke noen garanti for at bilen forblir i modellutvalget. En person med kjennskap til møtet skal ha sagt til Automobilwoche at Volkswagen analyserer hvilke bilmodeller de kan kutte helt ut i utvalget sitt.

Det er sannsynlig at e-Up vil erstattes av en ID.1 og ID.2, modeller som Volkswagen har bekreftet at de jobber med. Disse kommer trolig i 2023.

Må få kontroll på programvare

Volkswagen-gruppen skal for øvrig også ha avholdt et arbeidsmøte for å analysere hvordan de skal klare å ta igjen Tesla på elbilfronten. Målet skal være å være på amerikanernes nivå innen 2024.

Det første prosjektet som kommer ut av dette skal være ledet av Audi-sjef Markus Duesmann, og går under navnet «Rakete» (rakett). Diess skal angivelig ha uttalt at det vil gå mange år før Volkswagen har programvarekompetanse til å ligge helt i front med utviklingen. Han skal også ha uttrykt at det i dag nærmest ikke er en linje med kode som er skrevet av Volkswagen selv, og at det haster å endre på dette.

Konsernet er nå i ferd med å etablere en gruppe som skal gjøre at større deler av programvareutviklingen gjøres av Volkswagen-gruppen selv.