Midlertidig E6 planlegges etter raset i Levanger

Grunnforholdene er enda krevende, og det vil derfor ta mange måneder å gjenoppbygge opprinnelig E6, meddeler Statens vegvesen i en pressemelding.

Raset, som gikk lørdag 30. august, tok med seg både nye og gamle E6 samt jernbanen ved Nesvatnet. Foreløpig er rasområdet sperret av politiet.

– Så snart vi får tilgang til området, vil vi gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser. Når vi får resultatet fra disse undersøkelsene og vet mer, kan vi gå videre med bygging, sier Harald Inge Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Vegvesenet har kontakt med berørte grunneiere, entreprenører og andre.

Mann fortsatt savnet

Det pågår ennå arbeid i området med å kartlegge skader på den opprinnelige E6-traseen.

En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet da raset gikk er fortsatt savnet. Mannen er antatt omkommet.

Johnsen understreker at man må prioritere søket etter den savnede av respekt for den antatt omkomne og etterlatte.

– Vi vet ennå ikke hvor lang tid det vil gå før opprinnelig E6 kan gjenåpne som normalt. Dette er noe av det vi vil jobbe med i tiden fremover, sier Johnsen.

Økt risiko for trafikkulykker

Utrykningspolitiet (UP) i Midt-Norge opplyser i en pressemelding at de har fått flere bekymringsmeldinger fra beboere, skoler, kommuner og veifarende som bor og ferdes langs de smale og svingete fylkesveiene som E6-trafikken nå er omdirigert til.

– Bekymringen går på at den økte trafikkmengden øker risikoen for trafikkulykker, og det uttrykkes en særlig bekymring for at det kjøres for fort forbi skoler og barnehager. Vi har allerede registrert noen trafikkuhell, men heldigvis ingen alvorlige, sier Anders Sjøtrø, distriktsleder i UP Midt-Norge.

Statens vegvesen ønsker å komme i gang med en ny, midlertidig E6 forbi rasområdet så raskt som mulig.

– Omkjøringsveiene er lange og ikke dimensjonert for trafikkmengden. Grunnforholdene er krevende, og sikkerheten har høyeste prioritet, understreker Johnsen.

Jobber med sikkerheten

UP, og resten av aktørene som arbeider med trafikksikkerhet i regionen, jobber kontinuerlig med trafikksikkerheten i forbindelse med omkjøringene. Siden raset skjedde, har disse aktørene hatt daglige samordningsmøter der det arbeides bredt med å sikre en så god og sikker trafikkavvikling som mulig.

– Vi har derfor bestemt at UP skal være synlige på omkjøringsveiene og gjennomføre kontrollvirksomhet for å forebygge trafikkulykker. Innbyggerne som lever sine liv langs omkjøringsveiene, kan være trygge på at vi tar denne litt spesielle trafikale situasjonen på alvor, sier Sjøtrø.

Samtidig oppfordrer han alle sjåfører til å vurdere om kjøreturen er nødvendig, holde fartsgrenser og å være tålmodige.