De tre gjenværende kjernekraftverkene står for omtrent seks prosent av landets energiproduksjon, ifølge Reuters.

Tyskland har siden 2011 sakte, men sikkert avviklet landets kjernekraftverk. Før nyttår i fjor ble tre kjernekraftverk stengt, og de siste tre skulle etter planen stenges helt før nyttår i år.

Det er ikke første gangen Tysklands atomkraft-avvikling har skapt debatt. Under strømkrisen i fjor vinter tok flere atomkraftforkjempere til orde for å bevare de gjenværende kraftverkene. Den gangen uttalte sjefen for kraftselskapet Eon, Leonhard Birnbaum, at oppropet kom for sent. Selskapet drifter blant annet kjernekraftverket i Emsland i Nord-Tyskland.

– Å starte en debatt i Tyskland kort tid før nedleggelse om hvorvidt atomkraftverk gir et viktig bidrag til klimabeskyttelse, er foruroligende, sa han til den tyske avisen Handelsblatt.

Tysklands energiproduksjon de siste 30 årene. Illustrasjon: Robbie Morrison (original author: Tkarcher) – Translated to English, based on data from AG Energiebilanzen, CC BY-SA 3.0

Nå reises det altså nok en debatt om Tysklands atomkraft. Denne gangen er det nettselskapene og de konservative partiene som står bak oppropet. De ønsker en siste evaluering av mulighetene for å skyve den planlagte avviklingen framover i tid.

– Vi kommer nå til å gjøre nye beregninger og lande på en faktabasert beslutning, sier en talsperson for det tyske finansdepartementet til Reuters.

Den endelige beslutningen er ventet innen noen få uker. Den nye evalueringen skal blant annet ta de økte gassprisene og stagnering av fransk kjernekraftproduksjon i betraktning.

Vil kutte 15 prosent av gassbruken

En ny EU-veileder med anbefalinger om hvordan medlemsland kan strupe gassbruken er ventet i dag.

Blant tiltakene som er ventet er et nytt forslag om å begrense oppvarming til 19 grader og kjøling til 25 grader i offentlige bygninger, ifølge Euractiv.

EU definerte i 2017 tre krisenivåer for gassforsyning: «Tidlig varsel», «varsel», og «nødssituasjon». Fra og med 20. juli vil krisenivået bli økt til «varsel». Ifølge EUs gassreguleringsavtale betyr det at «det foreligger konkret og pålitelig informasjon som tilsier at en hendelse som vil resultere i forverring av gassforsyningen kan oppstå og sannsynligvis vil føre til at nødnivået utløses i flere medlemsstater».

Det er ventet at EU vil sette mål om 10–15 prosent kutt i gassbruken.