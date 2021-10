Volvos selvgående lastebil skal kjøre langdistanse mellom byer i USA

Volvo Trucks har tidligere flagget at deres første selvkjørende lastebil skal kjøre i USA. For utvikling av et tungt kjøretøy som kan håndtere autonom transport på vei og motorvei, har Volvo Autonomous Solutions hentet hjelp fra Silicon Valley-selskapet Aurora – og tjenesten Aurora Driver. Det endelige målet for Aurora med tjenesten er å oppnå autonomi på nivå 5.

Volvo Autonomous Solutions presenterer nå en første prototyp av en autonom klasse 8-lastebil, noe som betyr en kjøretøyvekt over 15 tonn med en maksimal belastning på drøyt 36 tonn. Utgangspunktet er VNL-modellen, og lastebilen er beregnet for langdistansetrafikk mellom ulike byer.

– Som et utgangspunkt vil den autonome prototypen til Volvo VNL testes på motorveien, over større avstander, i scenarioer med transport fra hub til hub. Da med en sikkerhetssjåfør under testene, sier Sasko Cuklev, ansvarlig for «On-Road Solutions» hos Volvo Autonomous Solutions, til Ny Teknik.

Prototypen er på selvkjørende nivå 4

Han mener det er viktig for Volvo å være en del av den pågående transformasjonen og å være ledende når det gjelder å bygge et nytt økosystem. Cuklev sier at prototypen til VNL vil teste autonomi på nivå 4, men hvilket nivå den kommersielle versjonen deretter vil få er noe som først vil bli kommunisert senere. I samarbeid med Aurora tar Volvo sikte på å utvikle komplette transportløsninger, med automatisering, programvare og også tjenester.

– Ambisjonen vår er ikke bare å tilby autonome lastebilmodeller fra Volvo til kunder, men også å tilby transport som en service (TAAS) for autonome kommersielle lastebiler, sier han.

Overgangen til den autonome versjonen av lastebilen er delvis basert på eksisterende sikkerhetsteknologi i VNL-modellen, inkludert en automatisert girkasse (I-Shift) og Volvo Dynamic Steering (VDS). De jobber med en rekke avanserte funksjoner og selvfølgelig Aurora Driver. Hvordan er teknologiplattformen deres målt mot konkurrentene?

– Årsakene til at vi tror at Volvo vil skille seg ut fra konkurrentene er våre TAAS-løsninger, Volvo Groups rolle som ledende innen sikkerhetsteknologi og vårt engasjement for bærekraft. Vi tror at autonome løsninger vil bidra til et mer bærekraftig samfunn og bidra til å dekke det økte behovet for å flytte varer samtidig som miljøpåvirkningen minimeres, sier Cuklev.

Uklart hvor lastebilen skal begynne å kjøre

Forskning og utvikling gjøres delvis som et globalt samarbeid i Volvo-konsernet, men ved å utvikle applikasjoner for de autonome kjøretøyene i USA, ønsker man å bane vei for den kommende produksjonen i Dublin i Virginia, ved Volvo Trucks' monteringsanlegg New River Dal.

Før de første pilottestene skal på veien, kartlegger Volvo nå egnede regioner og ruter. Et problem er imidlertid at det ennå ikke er et nasjonalt rammeverk for regler for testing og utrulling av selvkjørende lastebiler. Det amerikanske transportdepartementet og andre transportmyndigheter på delstatsnivå jobber med å identifisere juridiske barrierer som bremser utviklingen av autonome kjøretøyer.

– Det er et lappeteppe av lokale og statlige lover angående tester av autonome lastebiler. Vi undersøker for tiden alternativene for hvor vi kommer til å starte testene med den autonome prototypen av Volvo VNL og hvordan vi kan overholde de spesifikke forskriftene på lokalt og delstatsnivå, sier Cuklev.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.