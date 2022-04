Volvo investerer i batteri som kan lades raskt

Volvo investerer i israelske StoreDot, som utvikler en batteriteknologi som muliggjør ekstrem hurtiglading.

StoreDot hevder at deres batterier kan lades tilsvarende en rekkevidde på 160 kilometer på fem minutter. Batteriene skal serieproduseres fra 2024, skriver Volvo i en pressemelding.

Det er bilprodusentens investeringsfond Volvo Cars Tech Fund som har satt penger på teknologien. Målet er å benytte StoreDots teknologi i batterier produsert i et eksisterende fellesforetak Volvo har med batteriprodusenten Northvolt. Samarbeidet med Northvolt er tenkt å munne ut i batterier til Volvos og Polestars fremtidige elbilmodeller.

Volvo vil også bidra med å videreutvikle teknologien sammen med StoreDot.

Volvo hevder de har som mål å være den aktøren i bilindustrien som endrer seg raskest, og de har som mål å kun selge elbiler fra 2030. Innen 2025 har de som mål at halvparten av bilene de selger skal være elbiler.

StoreDots teknologi passer dermed godt inn i Volvos strategi, skriver de i meldingen.

Det israelske selskapet ble etablert i 2012. De har hevdet å ha utviklet et batteri for mobiltelefoner som kan lades på 30 sekunder og et elbilbatteri som kan lades tilsvarende en rekkevidde på 160 kilometer på fem minutter.

Batteriet skal ifølge StoreDot være silisiumbasert og ha en energitetthet på 300 wattimer per kilo når det kommer i 2024.

Silisiumanode

Det er kjent at anoder av silisium har større kapasitet til å lagre litium enn grafitt. Utfordringen med materialet er at det ekspanderer når det tar opp litium. Det kan gi oppsprekking som gjør at anoden taper seg raskt.

Mange jobber med å knekke denne nøtten, inkludert StoreDot. De hevder å ha utviklet en anode bestående av silisium og organiske materialer som hindrer dette. Dermed skal resultatet angivelig være en anode med høy lagringskapasitet og som kan lades med høy effekt, samtidig som sikkerheten ivaretas.

StoreDot har imidlertid vært vage med påstandene om teknologien. Et batteri som kan lades til 160 kilometer rekkevidde på fem minutter sier i seg selv ingenting om hvilken ladeeffekt det er snakk om.

Forutsatt en bil med et forbruk på 15 kilowattimer per 100 kilometer er det snakk om 24 kilowattimer på fem minutter, tilsvarende en effekt på 290 kilowatt. Lading med slik effekt er allerede mulig, for eksempel i en Porsche Taycan.

StoreDot presenterte sin teknologi første gang i 2015. Siden da har de ikke delt mange detaljer om teknologien. Selskapets direktør Doron Myersdorf sa i et intervju med The Guardian i januar 2021 at batterier bygget på deres teknologi kan lades helt opp på fem minutter, men at det vil kreve hurtigladere med høyere effekter enn det som er tilgjengelig på på markedet.

Målet om å lade 160 kilometer på fem minutter skal derfor være basert på tilgjengelig ladeinfrastruktur. Dermed kan det se ut til at ladeeffekten er i området 300 kilowatt.

Testeksemplarer ikke kjemisk identiske

Myersdorf hevder i intervjuet at teknologien deres er klar for produksjon. De har sendt ut prøveeksemplarer, men ifølge The Guardian er ikke eksemplarene kjemisk identiske med det ferdige produktet som skal komme i 2024. I stedet har de konstruert en anode med germanium og ikke silisium.

Hensikten er å kunne tilby testeksemplarer med tilsvarende ytelse som det ferdige produktet. Celler med anoder basert på germanium er ikke kommersielt levedyktige, da grunnstoffet er svært kostbart.

Selv om StoreDot holder kortene tett til brystet, har aktører som BP, Daimler og Samsung fra før investert i selskapet.