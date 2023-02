Volvo følger ikke konkurrentene: – Det er ingen grunn til å kutte prisene

– Den globale etterspørselen er fortsatt høy, og det er ingenting som gir oss grunn til å senke prisene på kort sikt.

Det sier administrerende direktør Jim Rowan i det svenske bilkonsernet. Til tross for høy inflasjon og energikostnader er etterspørselen etter de svenske luksusbilene fortsatt god, skriver Nyteknik.

– Det lover godt for merkevaren og prisene våre. Ordrebøkene har det høyeste volumet noensinne, og det er ingen kanselleringer fremover. Ser vi på disse faktorene, er det ingen grunn til å kutte prisene, sier han.

– Idiotisk å kjøpe bruktbil

I januar kuttet Tesla prisene på Norges mest solgte elbil med over 100.000 kroner. Dermed koster Model Y i dag rundt 450.000 kroner – godt innenfor momsgrensen som ble innført ved årsskiftet.

Bilekspert og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mente selskapet hadde satt seg for høye mål og hadde for stor varebeholdning.

Næss sa i januar til NRK at Tesla har som målsetning å øke salgsvolumet med 40 prosent i 2023. Investeringsdirektøren mente det voldsomme priskuttet ville gi seg utslag i bruktmarkedet.

– Akkurat nå er det idiotisk å kjøpe bruktbil. Det som var en billig bruktbil i går, er en altfor dyr bruktbil i dag, sa han.

Ford kuttet med 45.000

I forrige uke fulgte også tidligere Volvo-eier Ford etter og senket prisene på sine Mustang Mach-E-modeller. Noen modeller får så store kutt som 45.000 kroner, meldte selskapet.

Long Range AWD og GT AWD er modellene som går mest ned – med 44.850 kroner. Ny pris blir henholdsvis 579.150 og 663.450 kroner.

Produksjonsøkning og mer strømlinjeformet produksjonsprosess ble nevnt som de bakenforliggende årsakene til at selskapet kutter prisene.

Ford Motors investerer 500 milliarder kroner i produksjonslinjen mot 2026. Den amerikanske bilgiganten har sikret seg leveringer, batterier og råmaterialer som kreves for oppskaleringen.

– Vi konkurrerer i et knalltøft marked både nasjonalt og internasjonalt, og vi har et klart mål om å være det ledende merket innenfor elektrifisering, sa administrerende direktør Per Gunnar Berg i Ford Motor Norge til TV 2 da prisjusteringen ble kjent.

Administerende direktør Jim Rowan under en billansering. Foto: Marius Valle

Solid driftsresultat

Mens konkurrentenTesla har presset markedet med for høy varebeholdning, leverer Volvo Personvagnar fortsatt solide resultater til sine kinesiske eiere i Geely.

Den kinesiske bilprodusenten tok over Fords eierskap i Volvo i 2010. Høsten 2021 tok kineserne svenskene på Nasdaq-børsen i Stockholm.

I fjerde kvartal leverer Volvo et driftsresultat på 3,4 milliarder svenske kroner. Noe lavere enn samme periode i 2021, men i tråd med markedets forventninger.

Volvo omsatte totalt for 105,2 milliarder i fjerde kvartal 2022, mot 80 milliarder i 2021. Totalt bestod 18 prosent av salget i årets siste kvartal av elbiler, mot 6 prosent i 2021.

Administrerende direktør Jim Rowan i det svenske bilkonsernet kaller 2022 et «utfordrende år» grunnet koronarestriksjoner i Kina og den pågående krigen i Ukraina.

Deler av selskapets produksjonslinje skjer i nettopp Kina. Bilkonsernet har et mål om å selge 1,2 millioner kjøretøy årlig, skriver Nyteknik.

Volvo er inne i en periode der de kutter kostnader. Det gjøres uten nedskjæringer i arbeidsstokken, lover Rowan. Allikevel merker svenske arbeidere kuttene på lommeboka. Årets bonus ligger på 14.000 svenske kroner, mot 35.000 kroner året før.