Volkswagen vil unngå nye ansettelser i overgangen til elbil

Overgangen til elbil er en nøtt for bilprodusentene. Bilene krever færre deler og dermed færre fabrikkarbeidere, og mindre av den kompetansen produsentene har brukt et århundre på å bygge.

På den annen side trengs kompetanse industrien her liten erfaring med. Det dreier seg blant annet om programvare og kraftelektronikk.

Dermed er ikke overgangen rett frem for de store bilprodusentene, kanskje særlig i Tyskland. Der er bilindustrien landets største industri. Det er ikke bare å snu seg rundt og sparke alle fabrikkarbeiderne som ikke lenger trengs.

Derfor satser Volkswagen nå på å ansette færre nye, og heller omstille eksisterende ansatte. Dette gjør de ved å prioritere egne ansatte når nye stillinger lyses ut, skriver nyhetsbyrået DPA. Samtidig har de satt i gang omstillingsprogrammer internt, og tilbyr førtids- og deltidspensjon for sine eldste ansatte.

I 2021 hadde Volkswagen-gruppen 1,5 millioner timer med kursing internt. 430.000 av disse timene dreide seg om elektrisk mobilitet og IT-løsninger.

Om det trengs programvareutviklere er det ikke fullt så enkelt som å trene opp noen som har jobbet med å støpe motorblokker hele livet. Derfor ble det ansatt 1000 nye utviklere i Volkswagen-gruppens programvareselskap Cariad i fjor.

Tilbyr ansatte utviklertrening

Volkswagen-gruppen legger til rette for at eksisterende ansatte kan skaffe seg IT-kompetanse, gjennom omstillingsprogrammet Fakultät 73, hvor det tilbys et toåring utdannelsesløp hvor man lærer programvareutvikling.

Utover dette er det i praksis ansettelsesstopp hos Volkswagen-gruppen. I delene av konsernet hvor det produseres forbrenningsmotor og tilhørende komponenter blir jobber eliminert.

Volkswagen-gruppens arbeidsrådsleder Daniella Cavallo sier til nyhetsbyrået at de ser nøye på hvilke ferdigheter som finnes blant de ansatte, og hvordan de kan sørge for å skaffe seg den kompetansen de behøver. Om det finnes gode kandidater internt, vil disse få tilbudet først.

Klimamål og industriarbeidsplasser

De store utfordringene den tyske bilindustrien står overfor de kommende årene er høyt på den politiske agendaen i landet. Tysklands føderale transportminister Volker Wissing har advart mot videre innstramming i klimamålene, skriver avisen Vogel.

Han mener at det er fare for at mange arbeidsplasser i bilindustrien vil gå tapt dersom klimamålene gjøre det vanskelig for industrien å gradvis omstille seg til nullutslippsbiler.

EUs «Fit for 55»-program legger opp til at CO 2 -utslippet fra lette kjøretøy i 2030 skal reduseres 55 prosent sammenlignet med 2021. Tyske miljøorganisasjoner mener at dette ikke er nok til å nå klimamålene. Det samme har Steffi Lemke, den tyske klimaministeren, gitt uttrykk for.

Koalisjonsregjeringen er fra før enige om at de skal støtte EU-kommisjonens «Fit for 55»-forslag.