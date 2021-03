Volkswagen tror ikke på hydrogen i biler: – Fysikken bak er ufornuftig

Da Toyota tidligere i år lanserte sin nye generasjon av hydrogenbilen Mirai, sa produsenten at det var et første skikkelige skrittet på vei mot å gjøre teknologien mer universell. Dette som et viktig bein å stå på for fremtidens hydrogensamfunn, der Toyota satser stort og blant annet nå bygger sin egen prototypeby.

Thiebalt Paquet, leder for produsentens nye hydrogenenhet i Europa, sa til Ny Teknik i vinter at teknologiens fleksibilitet er en stor fordel, og selv om det fortsatt er nødvendig med finjustering, begynner den å bli konkurransedyktig.

– Vårt langsiktige mål er å gjøre brenselcellebiler like konkurransedyktige som våre elektriske hybrider. For kundene vil det være et økonomisk alternativ – spesielt i sammenligning med en batterielektrisk bil, sa han den gangen.

VW og Stellantis avviser brenselceller i personbiler

Men ikke alle er like overbevist om hydrogen og brenselceller som en del av fremtiden for biler. Financial Times rapporterer om hvordan flere produsenter helst vil unngå teknologien.

– Vi kommer ikke til å oppleve hydrogen bli brukt i biler, ikke engang innen ti år. Dette er fordi fysikken bak det hele er ufornuftig. Du kan ikke skalere brenselceller opp og ned på samme måte som en forbrenningsmotor. Så du trenger ytterligere et 10 kW-batteri og en elektrisk motor for å kjøre brenselcellen, sier Herbert Diess, sjef for Volkswagen i en kommentar til avisen.

Og den tyske selskapssjefen er ikke alene. Selv den nyopprettede giganten Stellantis ser skeptisk på teknologien og mener at det er mer en panikkhandling å investere i brenselceller. I hvert fall når det gjelder personbiler.

Carlos Tavares, administrerende direktør i Stellantis Group, antyder overfor Financial Times at de som går inn for hydrogendrevne biler er de som har hengt etter når det gjelder batterier og elbiler.

Renault: 30 prosent hydrogendrevet

At både VW og Stellantis, Europas to største konsern som til sammen har over 45 prosent av salget, overhodet ikke tror på teknologien, er et sterkt signal. Men det finnes de som er mer positive.

Fransk Renault er en av dem, og Financial Times skriver at produsenten ser store muligheter for hydrogendrift når det gjelder kommersielle kjøretøy. Franskmennene har satt seg et mål om å ha 30 prosent av markedet for hydrogendrevne, lette transportkjøretøy.

Renaults sjef for alternativt drivstoff, Philippe Prevel, sier til avisen at han ser at transportkjøretøyene som må kjøres mer enn 300 kilometer, må se til hydrogen. Dette er fordi den ekstra vekten og den lange ladetiden batteriene vil medføre, er for stor til å være et fornuftig alternativ for lastebiler.

Dette er en interessant kontrast til VW, som eier både Scania og Man, hvis sjef ikke ser noen gevinst en gang for lastebiler. Scania har til og med sagt at de satser stort på eldrift – og at hydrogen bare vil være et smalt nisjeprodukt for lastebiler.

Her finner du TUs artikler om elbiler.

Artikkelen ble først publisert i NyTeknik.