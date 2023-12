Volkswagen tar tilbake knappene i bilene

I Volkswagens nye elektriske konseptbil ID 2all har designerne gjeninnsatt de fysiske knappene som i stor grad har blitt borte i moderne biler de siste årene.

Nå sier selskapets designer Darius Watola at de også vil følge dette designelementet for interiør i samtlige nye modeller, ifølge det britiske nyhetsstedet autocar.co.uk.

Kundene ønsker flere fysiske knapper, ifølge interiørdesigner for Volkswagens konseptbil ID 2all. Foto: Ingo Barenschee/Volkswagen

Det nye interiøret i Volkswagen ID 2all har en rekke fysiske og bakgrunnsbelyste knapper for klimakontroll, og en roterende kontroller på midttunnelen for å styre skjermen på dashbordet over.

Berøringsskjermene som kom med i bilfabrikantens Mk8 Golf og ID 3, har vist seg å være upopulær blant kundene, og skal ha ført til at selskapet nå gjeninnfører de fysiske knappene.

Konseptbilen ID 2all ble vist offentlig for første gang 15. mars i år og skal etter planen komme i produksjon innen 2026.

Ifølge selskapets nettside skal bilen ha en startpris på 25.000 euro, omtrent 280.000 norske kroner, og en rekkevidde på 450 km.