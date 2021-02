Volkswagen solgte flere ladbare biler enn Tesla 

Volkswagen gikk forbi Tesla som verdens største produsent av ladbare biler i siste kvartal i fjor, ifølge Automotive-Electrification Index fra Alixpartners.

Mens Tesla solgte 181.000 elbiler i årets siste kvartal, slo Volkswagen-gruppen til med 192.000 biler med ladeplugg. Det var langt ned til tredjeplassen, Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen, som solgte nær 100.000 elbiler i fjerde kvartal.

Men her er djevelen i detaljene. Ladbare biler inkluderer ladbare hybrider, og ikke bare rene elbiler. Målt i elektrisk rekkevidde ligger Tesla langt foran tyskerne.

Alixpartners rangerer bilprodusentene etter summen av de solgte bilenes kombinerte elektriske rekkevidde. Målt etter dette solgte Tesla rundt 100 millioner kilometer i fjerde kvartal, mens Volkswagens tall var 45 millioner kilometer ettersom ladbare hybrider har kortere elektrisk rekkevidde.

Av total solgt elektrisk rekkevidde sto Tesla alene for 26 prosent. Dette er imidlertid en nedgang på sju prosent fra fjerde kvartal i 2019, mens Volkswagen økte sin andel seks prosent.

Tyskerne er på vei

Volkswagen ID.3. Foto: Marius Valle

Analytikerne mener at utviklingen viser at de tyske bilprodusentene er i ferd med å ta igjen Teslas forsprang, særlig takket være populære elbilmodeller som ID.3 og Audi E-Tron. Nøkkeldriveren for dette er EUs CO 2 -krav.

Den mest populære elbilen i Europa i fjerde kvartal ble Volkswagen ID.3, som med 19,8 millioner kilometer sto for 14,3 prosent av solgt rekkevidde. Den slo ut Tesla Model 3, som har 12 prosent, og Renault Zoe med 8,4 prosent.

I år kommer Volkswagen ID.4 i salg, og ID.5 skal også presenteres. Andre nye modeller fra Volkswagen-gruppen er også ventet å markere seg på salgslistene, som Audi Q4 E-Tron og Skoda Enyaq. Tesla skal på sin side levere SUV-en Model Y i løpet av året.

2020 ble for øvrig året Europa gikk forbi Kina som største marked for ladbare biler. 1,4 millioner slike ble solgt her. Det er omtrent 100.000 flere enn i Kina i fjor. Målt i summen av solgt elektrisk rekkevidde var imidlertid Kina fortsatt størst.

På verdensbasis gikk andelen ladbare biler fra 2,7 prosent i fjerde kvartal 2019 til 5,8 prosent i fjerde kvartal 2020.