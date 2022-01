Volkswagen-salget gikk kraftig tilbake i Kina i 2021

Volkswagen-gruppens bilsalg gikk kraftig tilbake i Kina i 2021. Salget falt med 14 prosent sammenlignet med 2020, skriver Wirtschaftswoche.

Halvledermangel og problemer i underleverandørkjeden oppgis som årsaken. I tillegg kom flere fabrikkstengninger som følge av pandemien.

Det var særlig salget av Volkswagen- og Skoda-modeller som gikk tilbake, mens Audi gjorde det noe bedre. Porsche og Bentley solgte flere biler enn året før.

Til sammen endte Volkswagen-gruppens markedsandel i Kina på 11 prosent, fra opp til 15 prosent tidligere år.

ID-salget hentet seg inn

Det kinesiske bilmarkedet vokste fire prosent i 2021, skriver avisen. Volkswagen hadde som mål å selge inntil 100.000 av sine elektriske ID-modeller i Kina i fjor, men endte opp på litt over 70.000 eksemplarer.

Det er mange biler, men heller ikke flere enn Tesla alene leverte til kinesiske kunder i desember alene. Volkswagen har ambisjoner om å selge 140.000 elbiler i Kina i 2022.

Det kinesiske markedet er svært viktig for den tyske bilgiganten. I første halvår i fjor sto kina for over 40 prosent av Volkswagen-gruppens totale salg, ifølge avisen.

Henter seg inn etter dårlig start

Deres ID-modeller hadde en svært dårlig salgsstart i begynnelsen av 2021. I løpet av de første seks månedene ble det registrert rett over 18.000 elbiler fra Volkswagen. Deretter tok det seg betydelig opp i løpet av andre halvår.

Det ble spekulert i om kinesiske bilkjøpere bare ikke var interessert i Volkswagens elbiler, men utviklingen tyder på at det ikke nødvendigvis er tilfellet. Volkswagen endret sin markedsføringsstrategi etter sommeren, og introduserte også den billigere ID.3 i landet i høst.

Ifølge Michael J. Hunne i det Asia-fokuserte analyseselskapet Zozo Go gikk elbilmarkedet i Kina så det sang i 2021. Elbilsalget økte med 154 prosent, til 3,3 millioner biler. Kinesiske bilmerker var klart størst. Ni av de ti mest solgte var kinesiske merker.

Tesla leverte over 70.000 biler i desember

Den eneste utenlandske bilprodusenten på topplisten var Tesla. De solgte over 70.602 biler alene i desember, skriver Reuters. De eksporterte kun 245 biler i desember.

En viktig driver for salget er trolig at kinesiske myndigheter kutter ned på elbilsubsidiene i 2022.

Alle bilprodusentene har ikke rapportert sine tall. Ifølge Zozo Go var Wuling, BYD, Tesla, Xpeng, Nio og Li Auto de største bilprodusentene.

Det er ventet at Tesla kommer på tredjeplass med 319.102 solgte biler i Kina, rett etter BYD med 320.810 elbiler, og Wuling, som selger svært mange eksemplarer av den billige minibilen Hong Guang, trolig rundt 400.000 eksemplarer.