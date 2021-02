Volkswagen øker elbilproduksjonen

I sommer innføres et tredje skift i Volkswagens Zwickau-fabrikk, skriver Electrive.net.

Det betyr at produksjonen av MEB-baserte elbiler øker fra rundt 800 til 1400 biler om dagen. Dette er en stor fabrikk med flere produksjonshaller. I denne omgang er det produksjonen i hell 6 som skal økes ved å innføre et tredje skift. Dette er gjort i andre produksjonshaller allerede.

Det er elbilene ID.3 og ID.4 som produseres i Zwickau. I løpet av noen måneder starter også produksjonen av andre MEB-baserte elbiler fra Audi og Seat, antakeligvis Q4 E-Tron og Cupra Born. I tillegg er det kjent at førproduksjonen av sedanutgaven av ID.4, kalt ID.5, er i gang.

Nøyaktig hvordan produksjonen vil fordeles mellom de ulike merkene, er ikke kjent. Det er sannsynlig at en stor del av produksjonen vil være ID.4.

Skal doble elbilsalget

Volkswagens elbil-salgsmål for 2021 innebærer en dobling sammenlignet med 2020. Mens elbilandelen var tre prosent i fjor, planlegger de seks til åtte prosent i år.

Det betyr trolig at de har mål om å selge rundt 745.000 elbiler i 2021, skriver Bloomberg. Det betyr i tilfelle at de forventer å selge like mange elbiler som Tesla i år.

Foruten ID-modellene, består Volkswagens elbilutvalg av biler som Audi E-Tron, Porsche Taycan og Skoda Enyaq. ID.4 blir den første elbilen fra Volkswagen-merket som skal selges globalt, og skal også produseres i USA.