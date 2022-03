Volkswagen bygger ny elbilfabrikk

Volkswagens neste generasjon elbiler, kalt Trinity, skal produseres fra 2026. De nye bilene krever en ny fabrikk, og det har en stund vært spørsmål om hvor fabrikken skal etableres.

Nå har Volkswagen-gruppen avgjort at den skal bygges rett i nærheten av hovedkvarteret i Wolfsburg. De investerer to milliarder euro, ca. 20 milliarder kroner, og byggingen skal etter planen starte om et år.

Her skal de ta i bruk en rekke nye produksjonsmetoder, og produktene som leveres skal være netto klimanøytrale.

Videre har Volkswagen satt seg som mål å produsere biler minst like raskt som Tesla. Volkswagens utviklingsdirektør Thomas Ulbrich har satt som mål om at bilene skal bygges på ti timer, mot rundt 30 timer for dagens MEB-baserte elbiler fra konsernet. De ønsker å bygge færre varianter, bruke færre komponenter og generelt ha en slankere produksjon.

Inntil videre er det tynt med detaljer om fabrikken. Volkswagen sier ikke hvor mange biler de ser for seg å produsere årlig.

Setter nye standarder

Volkswagen-merkets direktør Ralph Brandstätter sier i en pressemelding at de skal sette standarder for bilindustrien og at verdens mest moderne og effektive bilproduksjon skal foregå her.

Trinity skal bygges på Volkswagen-gruppens nye SSP-plattform (Scalable Systems Platform) og blir den første bilen med dette. Bilene på plattformen skal kunne bygges for rekkevidde på over 700 kilometer og være klargjort for å bli selvkjørende.

SSP ble lansert sommeren 2021 og skal være en felles plattform for alle gruppens merker, som Audi, Skoda og Volkswagen i årene som kommer. SSP skal med tiden erstatte de fleste plattformene Volkswagen-gruppen i dag benytter og er laget utelukkende for batterielektriske biler.

Etter hvert skal SSP-baserte biler fases inn i eksisterende fabrikker. Volkswagens hovedfabrikk i Wolfsburg skal produseres SSP-baserte biler innen 2030.