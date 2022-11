– En person trykket på feil knapp, anlegget ble stengt ned og produksjonen stanset. Etter en kort stund kom produksjonen i gang igjen, sier leder Per Steinar Stamnes i sokkelforeningen i Industri Energi i Equinor til Stavanger Aftenblad.

– Personen meldte seg etter hvert, og han hadde det jo selvfølgelig fryktelig vondt for det uhellet som hadde skjedd, sier Stamnes.

Det ble trykket på knappen klokken 11 søndag 13. november. Nedstengingen utløste en generell alarm på plattformen, hvor det jobber 125 personer. Beredskapslaget til Equinor rykket ut for å undersøke hendelsen. Alarmen ble raskt avblåst, men likevel var plattformen helt stengt i over seks timer. Først klokken 19.30 var det full drift igjen.

Equinor ønsker ikke å kommentere hvem som stengte ned feltet, men sier at hendelsen var et uhell.

– Vi vet at dette skyldtes et uhell, men det er for tidlig å si noe mer om omstendighetene. Politiet har ikke konkludert, og det er de som er ansvarlige for etterforskningen, sier pressekontakt Gisle Ledel Johannessen.

– Konsekvensene av dette var utsatt produksjon fra plattformen i perioden den var nedstengt, sier han.