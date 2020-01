Viser tech-nyheter i Las Vegas: Fjernkirurgi, presisjonsjordbruk og Netflix-konkurranse

Las Vegas/CES: Når du er forskningssjef i CEA, organisasjonen som arrangerer CES i Las Vegas, har du god greie på det som kommer i løpet av året. Han heter Steve Koenig, og begynner med å trekke fram IoT - Internet of Things.

Etter mange år med snakk, begynner det nå å bli skikk på det dette. Dingsene vi har kjøpt i stort antall og koblet til nettet, begynner å bli smarte. All informasjonen de samler inn, bearbeides i nettskyen med maskinlæring og AI, og kan av og til minne om ekte intelligens.

– Det er mulig at begrepet Internet of Things burde erstattes av Intelligence of Things. Det kan være en bedre beskrivelse på dingsene, enn at de bare er koblet til nettet. Og vi trenger ikke en gang å bytte forkortelse, sier Steve Koenig.

5G ikke viktigst for mobiltelefoner

Han peker på at denne utviklingen, og antallet enheter vi kobler til nettet, vil skyte fart etter hvert som 5G rulles ut. I år vil vi også se at nye mobiler for alvor blir rullet ut.

– Vår forskning peker på at en god del av telefonene vil selges i USA i år vil ha 5G, mens det store skiftet kommer mot slutten av neste år, da vi vil ha omtrent like mange 5G- som 4G-telefoner. Men det er ikke først og fremst mobilene som er viktige her. 5G kommer først og fremst til å bety at næringslivet vil få et fantastisk nytt verktøy, sier Koenig.

Antall 5G-telefoner i USA: Det er stille før stormen nå, men neste år begynner 5G å gjøre seg gjeldene i smarttelefoner. Foto: Steve Koenig

Det som skjer nå og i årene fremover vil redusere kommunikasjonskostnadene og energien vi bruker for å kommunisere. Det igjen vil resultere i en massiv utbygging av IoT på helt nye områder som smart jordbruk, smarte bygninger og smart logistikk. Men som alle sender lite data.

Vil revolusjonere landbruket

– Like viktig er det som skjer innen det vi kaller kritisk IoT. Fjernhelse og fjernkirurgi, trafikksikkerhet og trafikkstyring, smarte nett og andre industrielle anvendelser. Alt dette trenger ultrapålitelighet, tilgjengelighet, svært lav forsinkelse og muligheten til å sende store datamengder. Det er snakket mye om 5G, men det vil utløse en bølge av innovasjon og vekst, sier han.

Selv om bruken av 5G innen jordbruk ikke er direkte koblet til forbrukermarkedet, er Koenig veldig opptatt av mulighetene på dette området.

– Det er mulig å automatisere veldig mange av jordbruksmaskinene vi bruker i dag og gjøre dem selvkjørende. 5G vil også gjøre det lettere å etablere presisjonsjordbruk. Droner kan måle hva som skjer i åkeren og fly ut gjødsel og sprøytemidler der det trengs. I dag pøser vi det ut over alt, enten det trengs eller ikke, sier Koenig.

Han tror også at vi vil få en mye mer finmasket overvåkning av været gjennom billige, soldrevne værstasjoner ute på åkrene.

– Sammen med satellittovervåkning og analysetjenester i nettskyen vil det fullstendig revolusjonere landbruket og øke avkastingen, samtidig som det blir mer miljøvennlig, sier Koenig.

Smarte speil og stemmestyrt vannkran

Koenig spår også, i den grad det er noen avansert spådom, at maskinlæring og AI vil fortsette å utvikle en teknologiplattform som kan brukes til nye tjenester og sluttbrukerprodukter.

Han peker på vannkraner som stemmestyres, smarte speil på badet som kan bidra med informasjon i tillegg til å vise seg morrafjeset, og til intelligente systemer for dusjen som både sparer energi og gir best mulig opplevelse av vann og temperatur.

– Vi ser en lang reke nye produktområder som er i sin spede begynnelse og som utnytter de mulighetene som kommer. Ikke bare fra de store teknologigigantene, men også fra små oppstartsselskaper, sier Koenig.

Would you like AI with that?

– Selv McDonalds har skjønt dette. De har etablert McD Labs i Silicon Valley hvor de jobber for å etablere stemmestyrt teknologi til de som bestiller fra bilen, sier han.

Om det er det mest helsebringende aspektet av AI og maskinlæring skal vi la bli ukommentert.

Mediaimperiene slår tilbake: Netflix og HBO åpnet ballet, men nå melder mange seg på i strømmekampen. Foto: Steve Koenig

CEA har ikke unngått å observere at antallet som vil følge etter Netflix’ suksess, har økt voldsomt i antall. Alle vil ha en del av de enorme summene forbrukere er villige til å betale for innhold. Ikke minst de som er kjent for innholdsproduksjon, slik som Disney og Universal.

– De kommer på banen sammen med nye konkurrenter som Apple, og så får vi se om dette betyr at markedet øker, eller at det bli en intern konkurranse de fleste taper på.

Koenig sier at markedet øker, men mindre enn før. I 2018 vokste markedet 40 prosent. I fjor ble veksten halvert, og i 2023 vil det vokse bare 5 prosent, ifølge spådommene. Da kan det blir tøft for noen, mener Koenig.

Skjermstørrelse

Oppløsning og størrelse øker: Det ser ut som 8K begynner å få fotfeste, men når det gjelder snittstørrelsen på LCD-TV-er i det amerikanske markedet ligger de langt etter Norge.’ Foto: Steve Koenig

Når det gjelder utvikling i TV-skjermstørrelse, er tallene i USA små i forhold til det vi foretrekker i Norge. I 2022 kommer snittstørrelsen på skjermene som selges i USA til å være 50 tommer. Det er lenge siden vi passerte dette i Norge.

– Overgangen til høyere oppløsning går raskere for hver generasjon. Det tok mer en ti år fra vi fikk HD, til 4K nesten har overtatt i dag. Og nå ser vi allerede fremveksten av 8K, sier Koenig.

XR vokser

XR, eller kombinasjonen av VR og AR, fortsetter å vokse og Koenig sier at kommer mye nytt på CES. VR-briller med seks frihetsgrader er blitt standarden og flere modeller kommuniserer data trådløst og gjør de mye enklere å bruke.

– AR-briller har vært dyre og komplekse. Det er i ferd med å endre seg. De vil se mer ut som briller og mange av funksjonene vi har hatt i smartklokker blir tilgjengelig i brillene. Vi ser også en stor vekst i antall AR-apper, og det er viktig for at markedet skal vokse. Ikke minst innen industriell bruk og i opplæring av folk. Slike briller vil også lette hverdagen for folk som skal reise, sier Koenig.

Spillmarkedet viser heller ingen tegn på å slakke av. Ikke minst fordi e-sport har blitt tatt inn i varmen som en sport. Markedet får også god hjelp av nye lydformater fra DTS og Dolby, som gjør opplevelsen bedre. Samtidig vil nettbasert spill uten at man trenger kostbare PC-er og konsoller være en drivkraft det året som kommer.

Fremtidens transport

CES har alltid vært en messe for deler av bilindustrien. Før var det stort sett bilstereo og underholdning som trakk besøkende, men nå stiller mange bilprodusenter opp for å vise frem teknologien sin. Ikke minst gjelder det elektrifisering og selvkjøring.

– I år kommer vi til å se mange som viser fram hvordan fremtidens biler skal kommunisere med hverandre og hvordan de skal kobles til mobilnettet. Vi får også se mye utvikling innen multimodal transport, spesielt de som innoverer med elektriske sparkesykler, sier han.

Og det dreier seg ikke bare om dem som kjører på bakken. I fjor viste Bell fram sin nye droneliknende farkost. I år regner han med at flere kommer på banen med liknende løsninger.

Digital helse

Digital helse er ikke noe nytt på CES. Gjennom mange år har feltet vokst kraftig og Koenig tror vi får se mye nytt i år. Dette er et potensielt lukrativt marked som kan assistere helsevesenet og forbedre livene våre.

Koenig trekker fram telemedisin, bruk av AR-briller i kirurgi som kan overlappe MR- og CT-bilder, og ikke minst bruk av AI i diagnostikk. I tillegg vil sensorer på sykehusene gi en helt annen mulighet til å overvåke aktiviteten.

Koenig viser til at ikke all ny teknologi skaper nye markeder. Veldig mye brukes til å forbedre dagens systemer, som datasikkerhet, varslingssystemer, katastrofehåndtering og innen fornybar energi.

Sosiale roboter

CES har alltid vært et sted hvor man kan se det aller siste innen robotikk. Her skjer det veldig mye og Koenig mener deler kategorien i to: oppgavebaserte roboter og sosiale roboter.

For det er ikke tvil om at roboter for lengst har funnet veien ut fra samlebåndene og påtatt seg oppgaver som gjør livet lettere for mange som trenger hjelp.

– Det er nesten ikke grenser for antall roboter i dag. Det finnes en for de fleste formål, enten det er å brette klær etter vask, bake brød, dosere medisin, eller transportere folk som nye Segway Loomo. Roboter kan rett og slett se ut som et menneske og gjøre oppgaver som et menneske, som Ubtech’s Walker, sier Koenig.

CES varer fra 7.-10. januar.