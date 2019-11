Viser elektrisk Ford-SUV i Oslo

Bare timer etter at Ford Mustang-inspirerte el-SUV har verdenspremiere i Los Angeles, vises bilen frem på Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo. Den norske visningen skjer mandag 18. november.

Det er knyttet stor spenning til Fords nye el-SUV. Ikke bare fordi Ford har bladd i egne historiebøker og latt SUV-en bli inspirert av merkets største klassiker noensinne: Mustang. Men også fordi bilen skal ha rekkevidde på inntil 600 kilometer, og ja – det er etter noenlunde edruelige WLTP-normen. Det betyr at bilens rekkevidde vil være blant de aller lengste på markedet.

Her er Fords nye el-SUV på vintertesting, maskert til det ugjenkjennelige. Skjermbilde: Fords youtube-kanal

– Vi gleder oss veldig til å presentere bilen for mange av de rundt 15.000 nordmenn som har registrert sin interesse for nyheten, norske Ford-forhandlere og inviterte gjester. Mer enn 100 år etter at T-Forden revolusjonerte bilindustrien, kommer Ford nok en gang med en nyhet som setter en ny standard i bilmarkedet over hele verden, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg i en pressemelding.

Ford har holdt kortene tett til brystet. Så langt er det ikke all verden som er lekket, bortsett fra en designskisse og en video av en tungt maskert bil på vintertesting.

Tesla Model X er en åpenbar konkurrent til Fords Mustang-inspirerte SUV. Ikke engang navnet på nykommeren er røpet, men ifølge fordauthority.com har Ford søkt om å få rettighetene til å bruke navnet Mach E – en tydelig hilsen til hine hårde dagers Mustang Mach1.

Ifølge Per Gunnar Berg vil bilen by på lang rekkevidde, god plass og sportslige kjøreegenskaper – og ikke minst: konkurransedyktige priser.

Med 900 hk og sekstrinns manuell girkasse er Ford elektriske Mustang Lithium sikkert rimelig underholdende. Foto: Ford

For dem som vil ha en elektrisk Mustang, uten plass til svigermor, har Ford kanskje andre ting på gang. Tirsdag denne uken viste Ford og Webasto frem en helelektrisk Mustang på SEMA i Las Vegas. Kjerra kalles Mustang Lithium og er nok for konseptbil å regne, men ytelsene tilsier at den neppe kommer til å ligge først i køen. Bilen har et 800 volts batterisystem, som skubber ut 900 hestekrefter og et dreiemoment på 1355 newtonmeter. Sjeldent nok har Ford/Webasto gitt bilen en sekstrinns manuell girkasse.