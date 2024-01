Med færre boligprosjekter sliter byggevarehusene. Siste tredel av 2023 falt omsetningen med 11,3 prosent sammenliknet med samme periode i 2022.

Selv om bransjen forventer en viss bedring av privatmarkedet for 2024, frykter de for utviklingen.

− Utviklingen har vært i tråd med våre prognoser og viser at 2023 ble et år med kraftig fall i byggevaremarkedet. Selv om vi venter at privatmarkedet snur oppover fra andre halvår, tror vi fortsatt det blir krevende for proffmarkedet i 2024, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel, i en pressemelding.

Hun frykter konsekvensene kan blir store på lang sikt om verdifull kompetanse forsvinner, og hun ber myndighetene ta grep.

− De svake utsiktene er en utfordring, og vi oppfordrer derfor myndighetene til å igangsette flere offentlige byggeprosjekter, innenfor en ramme som ikke forhindrer rentenedgang. I tillegg bør det satses tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, sier Koksvik.