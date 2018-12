Vinnerne av luke 16 til 26 i TUs julekalender er trukket

Hver dag siden 1. desember har TU-leserne hatt mulighet til å svare på spørsmål og vinne flotte premier i julekalenderen. Nå har vi trukket kalendervinnerne - luke 16 til 26.

Vi legger ut nye premier hver dag, det er bare å fortsette å prøve lykken!

Her er vinnerne av forrige ukes kalenderluker:

Luke 16: Beoplay P6 fra Bang & Olufsen

Vinner: Jarle Aaram

Hvor mange timer varer batteriet til Beoplay P6 med moderat avspilling?

Riktig svar: Opptil 16 timer

I hvilken farge kommer special edition av Beoplay P6?

Riktig svar: Mørk plomme

Hvem står bak designet til Beoplay P6?

Riktig svar: Cecilie Manz

Luke 17: Pakke fra CTEK med D250SA og Smartpass 120.

Vinnere: Mikael Nguyen og Vidar Udnæseth

CTEK D250SA har vunnet priser for sin teknologi. Hva er spesielt med den?

Riktig svar: CTEK D250SA trekker sin energi fra smarte dynamoer og andre DC-kilder, slik at det er den ideelle laderen for kjøretøy som ikke har tilgang til en nettstrømforsyning. Den ideelle innmatingsevnen betyr at den kan trekke strøm fra sol- og vindkilder, parallelt med strøm fra dynamoen.

Hva er et av de mest vanligste årsakene til motorstopp?

Riktig svar: Flatt batteri

I hvilket land har CTEK sitt hovedkontor?

Riktig svar: Sverige

Luke 18: Huawei Watch GT

Vinner: Pål Bekkevard

Hvor lenge varer batteriet til Huawei Watch GT med moderat bruk?

Riktig svar: 14 dager

Spørsmål er ikke blitt tatt med i trekningen, da det var gitt feil svaralternativer.

Hvor mye veier selve klokken uten reim?

Riktig svar: 46g

Luke 19: Jabra Elite Active 65t

Vinner: Jostein Grimstad

Hvilken Bluetooth-versjon har Jabra Elite Active 65t?

Riktig svar: 5.0

Hva heter Jabra-appen du kan tilpasse lyden med?

Riktig svar: Jabra Sound+

Hvilken IP-klassifisering har Jabra Elite Active 65t?

Riktig svar: IP56

Luke 20: Sonys Xperia XZ3

Vinner: Reidar Flønes

Hva skiller XZ3 fra tidligere modeller?

Riktig svar: OLED-skjerm?

Med ekstra minnekort i telefonen, kan du utvide lagringsplassen med inntil?

Riktig svar: 512 GB

Hva slags surround har fronthøyttalerne i Xperia XZ3?

Riktig svar: S-Force Front Sorround?

Luke 21: Plantronics RIG 800 HS

Vinner: Lars A. Nymo

RIG 800HS er laget spesielt for?

Riktig svar: Playstation 4

Plantronics var de første hodetelefonene på..

Riktig svar: På månen

Plantronics har en egen serie av hodetelefoner for trening. Hva heter serien?

Riktig svar: BackBeat Fit

Luke 22: Power Plus Blender fra KitchenAid

Vinner: Richard Edvinsen

Hvilke typer produkter er KitchenAid mest kjent for?

Riktig svar: Kjøkkenapparater

Hvilke forhåndsprogrammerte blendprogrammer har Power Plus Blender?

Riktig svar: Smoothie, juice, suppe og selvrengjøring

Kan Power Plus Blender varme opp supper?

Riktig svar: Ja, varmer opp supper på bare fem minutter og holder høy temperatur lenge

Luke 23: Sonos One høyttaler

Vinner: Kjetil Holme

Hvor mye veier Sonos One?

Riktig svar: 1,85kg

Hva kalles funksjonen som kalibrerer lyden på Sonos One?

Riktig svar: Trueplay

Hvor mange radiostasjoner har man tilgang til gratis med Sonos One?

Riktig svar: Over 100.000

Luke 24: Dyson Cyclone V10

Vinner: Stian Mæland

Hvor mye større er beholderen i Dyson Cyclone V10 i forhold til forgjengeren Dyson V8?

Riktig svar: 40 %

Hvor mange prosent av partiklene ned til 0,3 mikroner, samler Dyson Cyclone V10 opp?

Riktig svar: 99,97 %

Hvor mange strømmoduser har Dyson Cyclone V10?

Riktig svar: 3

Luke 25: Salter Air Fryer fra Europris

Vinner: Jørgen Blomseth

Hvor mange liter har luftfritereren kapasitet til?

Riktig svar: 4,5 liter

Hvor mange forhåndsinnstillinger har Salter luftfritereren?

Riktig svar: 7

Hvor mye olje krever Salter luftfriterer?

Riktig svar: Lite eller ingen olje

Luke 26: Microsoft Surface Arc Mouse

Vinner: Helge Grimsland, Mathias Toft og Eivind Madsen

Hvor mye veier Surface Arc Mouse (inkludert batterier)?

Riktig svar: 82,49 gram

Hvem av disse blir ofte kreditert som oppfinnere av datamusen?

Riktig svar: Douglas Engelbart og Bill English

Hvem har skrevet teksten til Musevisa?

Riktig svar: Alf Prøysen