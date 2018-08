Vinn en varmepumpe

I fellesferien skulle vi kjøre en sommerkonkurranse med en varmepumpe som premie. Det gikk galt. Datoen som var satt feil i systemet og da var konkurransen ferdig før den var begynt. Attpå til ble svarene vist siden automatikken gjør det etter endt konkurranse. Vi prøver igjen.

Denne monteres ute: Trysil 6500 utedel. Foto: Chris Harrison

Det er mange grunner til å ha en luftvarmepumpe. Den friskest i minnet er nok behovet for kjøling. Ikke et stygt ord om sommeren annet enn at sparsomheten med vann ble litt i meste laget, og så ble det litt hett for mange av oss nordboere.

Mange tror vinninga går opp i spinninga på energisiden når inneluften kjøles fra 30 grader til 20 grader. Men slik er det ikke. Varmepumpa er på det mest effektive i dette temperaturområdet, og et delta på 10 grader krever ikke mye strøm.

En annen grunn er selvfølgelig den som nå kommer som en følge av vannmangelen; høye strømpriser. Jo høyere de blir jo, mer lønnsom blir varmepumpa. Ekstremt lønnsomt for den som vinner en.

