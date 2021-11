Vinfast skal utfordre Tesla med ny elektrisk SUV

Du vet det kanskje ikke, men Vietnam har en bilprodusent. Vinfast er navnet – og nå har de rettet blikket mot global ekspansjon.

På bilutstillingen i LA presenterte produsenten to nye modeller, E35 og E36, en crossover-duo som Vinfast mener viser fremtidens mobilitet.

Skal kjempe mot Tesla

Bilene er designet av Pininfarina. Den mindre, E35, er et femseters alternativ som Vinfast har til hensikt skal kjempe mot Teslas Model Y.

Nøyaktige spesifikasjoner har ikke Vinfast delt ennå, men ifølge tidligere opplysninger kommer bilen enten med bakhjulsdrift eller med doble motorer og drev på alle fire hjul. I det første tilfellet dreier det seg om 200 hestekrefter, og i det siste er effekten doblet.

Energien hentes fra et batteri på 90 kWh og ifølge Vinfast skal du kunne komme deg over 400 km på en lading.

Skal etablere seg i Europa

Den større modellen, E36, måler 5,1 meter og får en tredje seterad. Ved lansering vil bilen kun tilbys med dobbel motorer; og takket være et batteri på over 100 kWh skal det være mulig å kjøre opp mot 50 km på én lading.

Hva de to bilene vil koste gjenstår å se, men tanken er at de skal lanseres i 2022.

I likhet med spesifikasjonene er det fortsatt lite informasjon om hvordan Vinfast skal etablere seg i Europa. Med lanseringen i Los Angeles annonserte de at de har investert stort i et nytt hovedkvarter i byen. Sjefen for det vietnamesiske merket er Michael Lohscheller, som tidligere styrte skuten hos Opel.

Startet med tørrvarer

Bilmerket er en del av Vingroup, et konglomerat grunnlagt i Ukraina på 1990-tallet i form av en produsent av tørrvarer. Det var først etter årtusenskiftet at selskapet flyttet til Vietnam.

Der utvidet porteføljen seg raskt, og nå finnes datterselskaper innen alt fra hotell- og eiendomsbransjen til sykehus, skoler og biler.

Vinfast ble startet i 2017 som et merke som skal levere prisvennlige luksusbiler.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.