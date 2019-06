Nuddel-milliardær lager Vietnams første elbil

Privatbilen har for alvor gjort sitt inntog i Vietnam, der trafikken tidligere ga inntrykk av å være en endeløs, glødende flom av tutende mopeder - gjerne med både fire og fem personer om bord på samme tohjuling. Vietnam har allerede hatt bilproduksjon, men inntil nylig har det vært snakk om å skru sammen flatpakkete biler fra andre land. Med Vinfast har landet nå fått sin første helt egne bilprodusent, og vietnameserne har ikke tenkt å sitte stille og se på at nabolandet Kina stikker av med verdens elbilkunder.

God for 63 milliarder

VinFast eies av Vietnams rikeste mann, Pham Nhat Vuong. Han slo seg opp ved å selge nudler i Ukraina, og ble søkkrik på å selge nuddelbedriften til Nestlé. Ifølge Forbes er 51-åringen god for over 63 milliarder kroner. Gjennom konsernet Vingroup driver han alt fra sykehus og shoppingsentre til fornøyelsesparker. Til Forbes Asia sier Pham at det skal investeres 1,5 milliarder dollar i seks bilfabrikker.

Full fart

Pham Nhat Vuong er Vietnams rikeste. Nå går han inn i elbilmarkedet. Faksimile: Forbes Vietnam

Vinfast ble startet i 2017, og kjøpte snart opp General Motors fabrikker i Vietnam. I samme slengen rekrutterte de flere GM-sjefer. Bare ett år senere kunne de vise frem sine to første biler - rett nok med tysk hjelp. SUVen Lux S er basert på chassiset fra forrige generasjons BMW X5, mens sedanen Lux A er basert på forrige generasjon BMW 5-serie.

Vietnameserne starter nemlig ikke på bar bakke. Teknologien blir utviklet i samarbeid med blant annet EDAG, Bosch, ABB og Magna Steyr. Lithium-ion-batteriene lages i samarbeid med sørkoreanske LG Chem, mens designet på bilen tilhører det vietnamesiske folket.

I hvert fall litt.

Designsjef i Vinfast er tidligere GM-designer Dave Lyon. Ifølge The Detroit Bureau inviterte Lyon et knippe bildesignere, deriblant Pininfarina og ItalDesign, til å komme med forslag til hvordan de nye bilene skulle se ut. Deretter gjorde Lyon et heller uvanlig fremstøt: han inviterte kommuniststatens 90 millioner innbyggere til å stemme på det designet de likte best. Kanskje ingen dum idé, når man skal selge biler til flest mulig. 62.000 mennesker stemte i en nettavstemning, og Pininfarina vant i begge kategorier.

13.000 dollar

I forrige uke rullet de første bilene ut av fabrikken i havnebyen Hai Pong - dette en Opel/GM-basert småbil. Etter det skal sedanen og SUVen på markedet, og deretter skal den elektriske småbilen presenteres.

Også for den kommende elektriske småbilen arrangerte Vinfast en liknende konkurranse. Her stakk Italdesign av med seieren.

Tekniske data for elbilen er foreløpig ikke kjent. Ifølge Vietnam Investment Review skal elbilen koste rundt 13.000 amerikanske dollar, og bli lansert mot slutten av 2019.

Vingroup, som morselskapet heter, er også i full gang med å produsere elektriske løperhjul, motorsykler og busser - sistnevnte i samarbeid med Siemens. Ifølge electrive.com skal selskapet Vinbus neste år lansere 3000 elbusser til bruk i større byer.