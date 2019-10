Vindturbinene blir stadig større: – Vi må sette en grense

– Det er lagt for lite vekt på hvor mye det visuelle betyr for folk, sier konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Han har det siste året befunnet seg midt i vindkraft-stormens øye, som utbygger av vindparker på Frøya og flere andre steder på Trøndelagskysten.

Noe av konflikten på Frøya har handlet om høyde og synlighet av turbinene.

Får større turbiner enn man sa ja til

Da Trønderenergi fikk konsesjon i 2012 var det beregnet en turbinhøyde på 134 meter. Så gikk årene, og i mellomtiden kom større og mer effektive turbiner på markedet.

Da byggingen skulle starte i vår hadde høyden økt til 180 meter, uten at Trønderenergi måtte søke på nytt. Frøyas høyeste punkt er 76 meter.

En lignende konflikt pågår nå i Sandes i Rogaland, hvor Vardafjellet Vindkraft har fått tillatelse til å bygge ni turbiner på 129 meter. Nå vil de i stedet vil bygge sju turbiner på 150 meter. Kommunen protesterer, men har så langt ikke blitt hørt.

Vil stramme inn i tid og høyde

Hittil har det vært vanlig å gi konsesjoner med fem års frist for idriftsettelse, men det har også blitt gitt utsettelser ut over dette. Da elsertifikat-ordningen ble innført i 2012 fikk en del prosjekter frist til ut 2020, da ordningen skal avvikles i Norge.

Å ikke sette et tak på turbinhøyde har vært en ønsket politikk, for å hele tiden kunne ta i bruk nyeste teknologi og få mer kraft ut av hver turbin.

Men nå åpner vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund for at dette endres:

Det har vært et stort fokus på NVE-direktør Kjetil Lund etter lanseringen av Nasjonal ramme for vindkraft i april i år. Foto: Stig Storheil

– Vi skal stramme inn de fristene. I den forbindelse er det også naturlig å vurdere om turbinhøyde skal spesifiseres i konsesjonen, sier Lund til TU.

Større - men færre - turbiner

Han sier at praksisen med å gi utsettelser av byggefrister, må ses i lys av et sterkt politisk ønske om å få fram mer vindkraft i Norge, blant annet gjennom grønne sertifikater. Det har man nå fått.

Derfor er det naturlig å stramme inn på praksisen med utsettelser, sier NVE-sjefen.

– Samtidig som det er gitt utsettelser, har det skjedd en veldig rask teknologiutvikling. Kostnadene har falt, og turbinene har blitt høyere. Men til gjengjeld blir det færre turbiner på hvert sted. Det glemmes ofte, sier Lund.

Maks fem års konsesjon

Også leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth, mener at vindkraftregimet må strammes inn betraktelig:

– Konsesjonstildelinger må avgrenses i omfang - både i flateareal og høyde - og ikke minst i varighet. De største konfliktene er knyttet til konsesjoner som ble gitt for rundt ti år siden. Anleggene bygges ut først nå, og prosjektene har endret seg dramatisk. Slik kan vi ikke ha det, sier Kjenseth til TU.

Han mener at en konsesjon bør vare i maksimalt fem år.

– Man kan ha en ramme som reguleres etter behov. I perioder med høyt utbyggingspress kan man legge seg på konsesjoner ned til to år. Når presset er mindre, kan det strekkes til fire-fem år, foreslår Kjenseth.

Turbinene blir trolig enda større

Han mener det har vært for vanskelig for lokalpolitikerne å forutsi den teknologiske utviklingen såpass mange år i forveien.

– Høyde og estetikk er én ting, men det handler også infrastruktur for å få satt opp turbinene. Noen steder ligner anleggene på flyplasser og motorveier, sier Kjenseth.

Ann Myhrer Østenby, senioringeniør vindkraft i NVE. Foto: Privat

Ann Myhrer Østenby, senioringeniør i NVE, sier at det er mange faktorer som gjør at turbinene kan være større i dag enn for ti år siden. Det handler om mulighet til transport, masseproduksjon og teknologisk utvikling som gjør det mulig å bygge lengre vinger eller større generatorer.

Og det er ingen tegn til at utviklingen stopper opp:

– Økningen i generatorstørrelse skjer i et høyt tempo. Det kan tyde på at utviklingen fortsetter. Da neste generasjons turbiner ble kunngjort for et knapt år siden, presenterte flere store leverandører turbiner som kan produsere 1-1,5 MW mer enn dagens. Tidligere har sprangene i generatorstørrelse vært i størrelsesorden 0,1 MW, sier Østenby.

– Naboer må få mer tilbake

– Vi mennesker kan venne oss til mye, men dagens turbiner er veldig høye og synlige, og vi skal ikke undervurdere den betydningen for folk. Min oppfatning er at det visuelle er et like sterkt motiv for motstand naturvern. De ekte naturvernerne er nokså få, sier Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Han mener at Norge må lage ordninger som kompenserer naboer og hytteeiere langt bedre for den ulempen de får.

– Både England og Danmark har ordninger som gjør at beboere blir bedre ivaretatt. I England får alle som ser en vindmølle en økonomisk kompensasjon for det. Dette handler om mer enn natur, sier Gjersvold.

Selv om arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er skrinlagt, jobbes det fortsatt med å endre regelverket for vindkraftkonsesjoner. I mellomtiden behandler ikke NVE noen vindkraftsøknader.

Kjetil Lund vil ikke kommentere Kjenseths konkrete forslag om å begrense konsesjonene til fem år.