Vindmøllevinger kan bli resirkulert ved hjelp av ny teknologi

Når et fremtidig vindmølleblad blir tatt ned, kan det demonteres og gjenbrukes i stedet for å havne på deponi. Forskere ved Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, som står bak Dreamwind-prosjektet, håper det. Samfunnet har nettopp bruk for nye teknologier for å gjøre det mulig å resirkulere de enorme mengdene kasserte turbinblader som kommer i fremtiden, og som akkurat nå ikke kan håndteres på en miljømessig fornuftig måte.