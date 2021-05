Vindkraftselskap nekter å male rotorblader for å redusere fugledød

Selskapet har fått lov til å bygge det omstridte vindkraftverket på Øyfjellet.

– Selvfølgelig er fugler som kolliderer med turbinene en relevant problemstilling for Øyfjellet, sier Lena Mellingen i motstandsgruppa Motvind Øyfjellet til NRK.

Lokalpolitiker Torbjørn Os (Rødt) ønsker å male ett av de tre rotorbladene på hver turbin svart, for å redusere antall fugler som blir drept. Bakgrunnen er fersk forskning fra vindkraftverket på Smøla, der forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har funnet ut at ved å male ett av rotorbladene, reduseres fugledødeligheten med 70 prosent.

Likevel sier kommunikasjonssjef Johan Hammarqvist i det svenske selskapet Eolus at det ikke er aktuelt å male noen av rotorbladene svarte.

– Vi har en konsesjon som sier at turbinene skal være i gråhvite. Det forholder vi oss til, sier Hammarqvist.

Mellingen i Motvind Øyfjellet mener beste alternativet for å hindre fugledød er å ikke sette opp vindturbinene i det hele tatt.

– Men dersom de blir satt opp, er maling et godt alternativ. Hvis det får fuglene til å styre unna, sier hun.