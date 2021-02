Vin vel hjemme etter visitt i verdensrommet

Det er ikke snakk om noen mulig fremtidig konkurrent til norsk linjeakevitt, men et forsøk som skal se på hvordan druer og vin påvirkes av vektløshet. I tillegg til vinen var det 320 skudd fra vinranker med på turen ut i verdensrommet.

Nå skal de bereiste plantene og flaskene granskes av forskere ved Instituttet for vinvitenskap i Bordeaux for å se hvordan de har taklet påkjenningen. Håpet er at dette kan bidra til fremtidig landbruksforskning.

Mens plantene var i verdensrommet i 312 dager, var vinflaskene på romstasjonen i 438 dager før de ble hentet hjem i romkapselen til Elon Musks selskap SpaceX. De skal sammenlignes med flasker som har blitt oppbevart under lignende forhold på jorden.

– Det eneste som er annerledes enn på Jorden er det nesten totale fraværet av gravitasjon på romstasjonen, noe som fører til store belastninger på det som lever der. Det vi kan lære om vinene håper vi også å kunne overføre til andre deler av landbruket, sier Nicolas Gaume ved instituttet.

Senere i måneden er det planlagt en privat smaking av romvinen for eksperter. I verdensrommet var det derimot ingen som fikk smake på de edle dråpene.

(©NTB)