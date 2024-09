Vil tette «batterigap» med ny fabrikk

Her snakker vi ikke om å lage en ny batterifabrikk, men en høyt automatisert fabrikk for å sette sammen batterier til moduler eller pakker som så kan brukes i en rekke områder.

– Vi kan levere til mange områder, nisjer og industrier. Men vi har ikke som mål å levere til bilindustrien, forteller administrerende direktør Jarle Gjøsæther i nystartede Nordic Batteries.

At nettopp Kongsberg er stedet for denne satsingen, er ikke tilfeldig. Selv har Gjøsæther vært involvert i det industribaserte rådgivermijøet Kongsberg Innovasjon og prosjektet BatNet (Norwegian Battery Packing Network), som ble igangsatt nettopp for å vurdere hvordan Norge kan etablere en lønnsom posisjon innen verdikjeden for batterier. Prosjektet har blant annet fått finansiering fra Innovasjon Norge, Norsk Katapult, Forskningsrådet og SIVA.

Kan ikke gi opp

At disse tankene oppstår rundt industrimiljøet i Kongsberg, er ikke så rart, all den tid det gjennom tiår er produsert komplekse systemer langs Numedalslågen. Både flydeler, bildeler og ikke minst våpensystemer står på teknologibyens merittliste.

Slik kan fabrikken til Nordic Batteries se ut. Her som mulighetsstudie lagt til Fiskumparken, nær Kongsberg. Illustrasjon: FIskumparken

– Dersom vi skal få det til, må vi gjøre det på den nye måten, med en komplett digital verdikjede. Når fabrikkene utstyres med digitalisert produksjonsutstyr, uten menneskelig arbeidskraft, vil Østens produsenter miste sitt fortrinn. Da kan vi ikke gi opp å gjøre det i Norge, forklarer Gjøsæther.

Lokale battericeller

I ukens podkast kan du høre ham forklare hvorfor og hvordan Nordic Batteries mener at det er mulig å starte en fabrikk som kan lukke gapet mellom de rene cellefabrikkene og leverandørene av komplette batterisystemer.

Selv har Nordic Batteries gjort en avtale om å benytte lokale celler produsert av nyåpnede Morrow Batteries i Arendal.

Går det Gjøsæthers vei, er pilotlinjen klar i løpet av få uker – og en komplett Nordic Batteries fabrikk vil stå klar i nærheten av Kongsberg allerede i 2026.