Vil teste plastgjenvinning gjennom pyrolyse i Halden

Det er usikkert hvor mye norsk plast som gjenvinnes i dag. Ifølge returselskapenes rapportering til Miljødirektoratet samles 57 prosent av plastemballasjen fra husholdninger og næringsliv inn til gjenvinning. Grønt punkt sier at 39 prosent går til materialgjenvinning, mens Veikart for sirkulær plastemballasje oppgir 21 prosent for husholdningene.