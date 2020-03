Vil ta makt fra utbyggere og gi den til lokalsamfunn

Spør etter skjønnhet, si nei til stygghet. Sammen med en oppfordring om også å kreve bedre forvaltning av eksisterende bygg er det kjernen i en rapport som i januar i år ble lagt frem for den britiske regjeringen.

Det er sterk kost i rapporten fra «Building better, building beautiful commision», Bygg bedre, bygg penere-kommisjonen, som ble oppnevnt i 2018.

På nettsidene til den britiske regjeringen heter det at kommisjonen ble satt ned for å håndtere utfordringene med dårlig design og byggeskikk, og at når britene bygger for fremtiden skal det skje med bred aksept også hos lokalbefolkningen.

Bygger mot folkets ønsker

Kommisjonen sier at det må legges større vekt på helhet, ikke enkeltprosjekter. Lokal arkitekturhistorie skal spille en viktigere rolle enn ansiktsløs arkitektur som kunne vært hvor som helst.

Et radisjonelt engelsk bygg og et nyere bygg i byen Swindon brukes i rapporten som eksempel på motsetninger som nå skal fjernes. Faksimile: Living with Beauty

Forfatterne peker på at bygninger som bryter med lokalmiljøet ødelegger hele områder, underminerer fellesskapet og bidrar til å fjerne følelsen av å høre hjemme.

Oppgjøret med hvordan utbyggere har fått operere i England er kraftig, vi bygger de gale tingene på de gale stedene og mot folks ønsker, heter det. Rapporten handler kun om England, verken Skotland, Wales eller Nord-Irland er nevnt.

Den heftige kritikken mot mye av det som er gjort kan føres tilbake til uheldig regulering av plan og byggetillatelser. Kommisjonen skriver at det hersker usikkerhet rundt hva som egentlig er lov, og foreslår innstramminger.

Varsler lovendring

Ministry of Housing, Communities & Local Government har allerede reagert. I dokumentet Planning for the Future fra 11. mars i år varsler regjeringen lovendring for å sikre at det bygges byområder «der befolkningen ønsker å oppdra sine barn og bli gamle».

Videre heter det at regjeringen vil ta grep som sikrer vakrere og bedre bygg, og at lokale myndigheter skal kunne stille krav til utbyggere.

Områder skal få anledning til å utarbeide egne veiledere for design som tar hensyn til lokale forhold, lover regjeringen.

Bilismen kritiseres

Kommisjonen drøfter også årsakene til at situasjonen er blitt så kritikkverdig, og spør hva som bidro til å ødelegge byggeskikken fra Victoria-tiden.

Det viktigste svaret er bilen. Biler krever plass, både til veier og til parkering.

Utviklingen har vært ganske lik den vi ser i Norge. Blandet bymiljø med forretninger, kontorer og boliger er nærmest forsvunnet. I stedet for kommer rene forretningskvartaler med kontorbygninger og parkeringsplasser, og boområder med boliger og p-plasser. Mye varehandel er flyttet til kjøpesentre, også der med digre parkeringsplasser. Bilen har bidratt til å svekke mangfoldet.

Det forsterket problemene at i stedet for å tilpasse bilen til byen så tilpasset vi byen til bilen, skriver kommisjonen.

Støtte fra norske arkitekter

– Dette er interessant, og passer inn i ting vi arbeider med, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

Skavang viser til Byggkvalitetutvalget, som leverte sin rapport i april i år, som foreslo at det meste av ansvaret flyttes til tiltakshaver.

– Vi er ikke enige, og vi tror byggenæringen er tjent med et regelverk som legger ansvar på aktørene for å levere god prosjektering. Vi savner gode og klare krav til byggenes funksjon.

Skavang peker på at Teknisk forskrift kun setter krav til teknisk utførelse og at kravene til arkitektur i Plan- og bygningsloven er veldig generelle.

Tilsvarende kamp i Tyskland

Også i Tyskland løper nå en debatt om boligkvalitet, arkitektur og hvem som skal få anledning til å sette kravene.

Den tyske arkitektforeningen skal ha engasjert seg i en strid som har pågått mellom regjeringen, ved Angela Merkel, og EU.

– Regjeringen ville stille klarere krav til god prosjektering, men fikk ikke støtte i EU. Da fikk hun gjennom en egen tysk lov og EU gikk til sak. Merkel tapte, fordi de nye reglene hindret fri flyt av varer og tjenester. Arkitektene konkurrerer over landegrensene uten problemer, det er vel heller EU som i denne saken er i ferd med å bli et problem, sier Skavang.