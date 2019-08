Vil strømselskapenes nettknep til livs: Forbrukerrådet endrer Strømpris.no

«Strømpris.no er helt ubrukelig. Det er like greit å si det som det er. Til det formålet nettjenesten er ment, er siden totalt meningsløs».

Dette sitatet fra en lederartikkel i bransjebladet Energi, ble tatt i bruk da Forbrukerrådet presenterte sine forslag til endringer av forbrukerportalen strømpris.no.

– Mange som velger topp 10-kandidater fra strømpris.no ender opp sinte, skuffede og misfornøyde. Det handler om lokkepriser, korttidsavtaler og introduksjonstilbud som gjør det vanskelig å orientere seg. Man inngår en avtale, men så endrer den seg og prisen skrus opp etter 14 eller 30 dager, sier Andreas Strandskog, politisk rådgiver i Forbrukerrådet.

Vil fjerne korttidsavtaler og kampanjepriser

Av 4500 skriftlige klager til Forbrukertilsynet i fjor, var strømbransjen på topp.

Andreas Strandskog fra Forbrukerrådet har flere forslag til endringer av forbrukerportalen strømpris.no. Her i samtale med Siv Nesfossen fra Ustekveikja Energi Foto: Energi Norge

– Det handler særlig om villedende markedsføring: Kampanjetilbud hvor man ikke sier hva prisen er etter kampanjeperioden, strømprisportalen, og «anbefalinger» til kundene, sa Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Torsdag møttes en rekke strømleverandører for å diskutere det dårlige omdømmet. Nettportalen strømpris.no var ett av temaene.

– De useriøse aktørene gjør knep for å komme inn på topp ti, og de tjener på det. Da kommer også de seriøse etter og vi får en dårlig spiral, sier Strandskog.

Derfor foreslår Forbrukerrådet tre tiltak for å gjøre strømpris.no mer pålitelig:

Fjerne korttidsavtaler, kampanjer og introduksjonstilbud fra standardvisningen

Forenkle kategoriseringen

Strengere kontroll og oppfølging av useriøse aktører

Kan ekskludere selskaper

– Mange liker gode tilbud, og det skal fortsatt være mulig å filtrere for å få opp tilbudene. Men tilbud som varer kortere enn seks måneder er korttidsavtaler, og skal ikke være det første du får opp, sier Strandskog.

Han sier også at Forbrukerrådet tenker å bli en mer aktiv og strengere portaleier.

– Vi ønsker å være i forkant med hva som legges ut. Nå er det strømselskapene selv som står for publiseringen, mens i Finansportalen har bare vi publiseringsrett. Dette er noe vi skal se på framover, sier Strandskog.

Han ønsker også at strømselskapene skal måtte fylle ut en erklæring på at de følger Forbrukerrådet retningslinjer, og varsler en tøffere linje mot gjengangere.

– Vi kan ikke si at de bryter loven, men vi kan si at de driver lokketilbud og bryter med portalens retningslinjer.

Ser at strømselskap bruker «Ryan Air-modellen»

I Forbrukertilsynets bunke av klagesaker finner man også at strømselskaper opererer med lange bindingstider, høye bruddgebyrer og salg av tilleggsprodukter som forsikringer og gavekort.

Torkel Rolfseng, direktør for regulatoriske rammebetingelser i Fjordkraft. Foto: Trøndelagskraft

– Vi ser også at «Ryan Air-modellen», hvor alle tillegg er forhåndsutfylt, dukker opp i strømmarkedet nå. I tillegg har vi flere saker til behandling om villedende markedsføring av «grønn strøm», sa Frode Elton Haug på seminaret.

Torkel Rolfseng, direktør for regulatoriske rammebetingelser i Fjordkraft, er tydelig på at strømpris.no ikke har gjort det lettere for kundene å ta et bedre kvalifisert valg av strømleverandør:

– Det tror jeg Forbrukerrådet også enig i. Sammenblanding av kampanjeprodukter og andre produkter gjør det vanskelig for kunden å sortere ut hva man egentlig ser. Så det er helt klart et behov for endring, sier Rolfseng til TU.

– Må være rom for kampanjetilbud

Han tror forslagene vil gjøre portalen bedre, men at man fortsatt vil være et stykke unna målet.

– Det vil alltid være en viss kreativitet. Det har vi sett før, og vil nok se igjen.

Ifølge bytt.no er det per i dag 91 selskaper som selger strøm i Norge.

– Det finnes absolutt dem som tøyer grensene, det vises i klagerapportene. Hele bransjen får en negativ effekt av dem som ikke følger spillereglene, sier Rolfseng.

Energi Norge stiller seg foreløpig avventende til forslagene fra Forbrukerrådet.

– Vi ser definitivt behovet for å forbedre prisportalen. Kundene skal vite hva de kjøper, hva det koster og hvor lenge det varer. Samtidig må det være rom for å utvikle nye produkter og kampanjetilbud, sier Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.