Selv om NTNUs rektor Anne Borg har trukket seg fra stillingen etter å ha refset to av sine egne forskere offentlig i media, er ikke konfliktene ved NTNU over.

De er kjent at Borg var i kontakt med flere direktører i NHO før hun sendte et leserinnlegg til Dagens Næringsliv.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gjengemaskin på batteri: Revolusjonerer et verktøysegment som har stått stille i 20 år

Dermed har det oppstått debatt om NTNUs nyeste samarbeidsavtale med NHO. Der står det at de skal «utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige prosesser, hvor partene har sammenfallende interesser og synspunkter.»

Flere ansatte og minst ett styremedlem har tatt til orde for at formuleringen må fjernes, noe NHO-direktør Ole Erik Almlid har åpnet for å gjøre.

Vil skrote avtalen

Jon Olaf Olaussen, professor og prodekan på Fakultet for økonomi ved NTNU Handelshøyskolen, går lenger: Han vil skrote hele avtalen.

I tillegg til formuleringen om felles budskap, reagerer Olaussen på det rent prinsipielle i at NTNU overhodet inngår en avtale med NHO:

– NHO er en part i arbeidslivet, med LO på den andre siden. Hvorfor skal NTNU ha en avtale med den ene parten, spør Olaussen.

– Må se på nødvendigheten av dette

Som forskningsdekan sitter han i ledelsen på økonomi-fakultetet og gir råd til prorektor for forskning, som frem til nå har vært Tor Grande.

Grande er nå konstituert rektor, og skal nå gå gjennom NTNUs bilaterale avtaler, med tanke på akademisk uavhengighet.

– Man må også se på nødvendigheten av dette. Trenger Norges største universitet slike avtaler for å gjøre jobben sin? Jeg mener nei, sier Olaussen.

Trenger Norges største universitet slike avtaler for å gjøre jobben sin? Jeg mener nei Jon Olaf Olaussen, prodekan

– Å samarbeide med næringslivet er innafor, men når man inngår avtaler på høyt nivå om å påvirke politikken, ringer det mange alarmklokker hos meg.

– Lett å holde kjeft

– Jeg ser virkelig ikke hva NTNU som uavhengig akademisk institusjon har å tjene på en slik avtale. Vi skal ikke påvirke politikken. Avtalen skaper inntrykk av at vi lobbyerer i det skjulte, og det skal vi ikke drive med, sier Olaussen.

Han peker på at avtalen ikke sier noe om hva man gjør når NTNU og NHO ikke har felles interesser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Banebrytende prosjekt gir stabil og pålitelig kraft fra havvind

– Man kan tenke seg at det da er lett å holde kjeft, og ikke krangle med folk man har avtale med, sier Olaussen.

Han mener også at det er uklart hvem som bestemmer hva som er i «NTNUs interesse».

Onsdag skrev TU at rektors store ledergruppe, dekanmøtet, ikke var kjent med NHO-avtalen før den ble signert.

– At vi hadde slike avtaler er ukjent for de fleste. Langt mindre at de handlet om å utvikle felles budskap og påvirke politiske prosesser, sier Olaussen.

Rektor: Stolt av samarbeid med næringsliv

Nyinnsatt rektor Tor Grande var heller ikke kjent med innholdet i avtalen, selv om han i flere år har vært en del av Anne Borgs lederteam.

Han sa til Khrono onsdag at han ikke har rukket å sette meg inn i avtalen, som er på to A4-sider.

Han sier at han reagerer på at samarbeid med næringslivet har blitt sett på som noe negativt og skittent, og at «både prinsipielt og generelt er samarbeid med arbeidsliv og næringsliv noe vi er stolte av».

Prorektor Toril Nagelhus Hernes skriver til TU at intensjonen med formuleringen var «å få mulighet for å utveksle kunnskap om næringslivets fremtidige behov for arbeidskraft, kompetanse og ny kunnskap som kan være relevant for NTNUs rammebetingelser og fremtidige behov innen utdanning og forskning».