Vil punge ut for at også Kystvakten skal få nye NH90-helikoptre

Det tok bare noen uker etter at Norges første NH90 i endelig konfigurasjon årevis på overtid kom til Norge tidligere i år, før det igjen dukket opp dårlig nytt om helikoptertypen.

Etter Forsvarets beregninger vil ikke NH90-helikoptrene være i stand til å produsere nok flytimer til å dekke både fregattenes og Kystvaktens behov. Derfor anbefalte forsvarssjefen å bruke hele den kommende flåten på 14 helikoptre utelukkende til de fem fregattene.

Nå har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) regnet på det, og kommet til en annen konklusjon:

En halv milliard mer i året

FFI mener at det vil være mulig å produsere nok flytimer til både fregattvåpenet og Kystvakten. Men forutsetter at det blir tilstrekkelig god tilgang på reservedeler, mange nok vedlikeholdsdokker og stor nok vedlikeholdsorganisasjon.

Til sammen vil vedlikeholdskostnadene ligge på 470 millioner kroner mer i året enn tidligere anslått.

– NH90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Kystvakten og Marinen. Det er ingen andre helikopter på markedet i dag som vil kunne gi oss tilsvarende kapasitet. De forventede økte driftsutgiftene og behovet til Forsvaret må behandles i forbindelse med neste langtidsplan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Der heter det videre at innfasingen av NH90 på kystvaktskip og fregatter er utfordrende, men at de holder fast på ambisjonen om at innfasingen skal være ferdig i 2022.

Testflygeren har fløyet det siden 2005: Her lander det første fregatthelikopteret endelig på norsk jord

Usikre timetall

Forsvaret baserte seg på erfaringer fra andre NH90-brukere, og anslo at det kun kan forventes en årlig leveranse på cirka 2.100 flytimer når helikoptrene er operative. Det totale operative behovet til fregatt og Kystvakt, inkludert landbasert trening, er anslått til cirka 5.400 timer.

Dermed konkluderte forsvarssjefen med at flytimeleveransen vil være tilstrekkelig for fregattvåpenet, men vil ikke være nok for Kystvakten der behovet er til sammen rundt 3.450 timer i året. Slik ville Kystvakten uansett måtte hatt kompenserende tiltak selv om de ble tildelt hele NH90-flåten.

Ifølge den nye FFI-rapporten er det knyttet stor usikkerhet til disse

forutsetningene, og det er uenighet i fagmiljøene om hvor mange flytimer NH90 kan produsere.

NH90-helikopteret som landet på Kjeller 22. januar i år. Foto: Eirik Helland Urke

Det ingen er uenige om, er at også kystvakten har behov for helikopter, spesielt med tanke på myndighetsutøvelse, overvåking og transport.

– For fregattene vil manglende helikopterkapasitet representere en vesentlig større reduksjon av hele våpensystemets effektivitet, enn det fraværet av helikopter representerer for Kystvakten. For Kystvaktens del er det dessuten mulig å finne avbøtende tiltak, hvilket ikke vil være mulig for fregattene. Eksempler på dette kan være innleie av sivile helikopter, UAV, bruk av satellitt og så videre, skrev forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i januar.

Fregattene er ikke bare avhengig av helikoptrene for antiubåtkrigføring. De er også viktige for å skaffe måldata til fregattenes kryssermissiler, NSM.

Det er tolv år siden den første fregatten i Fridtjof Nansen-klassen ble levert. Det er først med NH90 på plass at de fem fregattene oppnår full operativ kapasitet.