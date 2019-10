Vil produsere salt av farlig uorganisk avfall på Herøya

Det nærmer seg innlevering for regjeringens ekspertutvalg om farlig uorganisk avfall. 1. november skal de avgi sin innstilling om hvordan vi best håndterer farlig uorganisk avfall her i landet. Det begynner å bli fullt på Langøya og vi trenger et nytt nasjonalt deponi for å fjerne fra kretsløpet det vi ikke kan resirkulere.