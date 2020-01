Vil presse produsentene til å dele forretningshemmeligheter om elbil-batterier

Sørkoreanske myndigheter presser på for å få landets batteri- og bilindustri til å danne fellesforetak, skriver den sørkoreanske avisen Donga.com.

Dette kommer etter at landets president via en statsråd for utforming av industripolitikk i desember inviterte landets største batteriprodusenter sammen med Hyundai Motor Group til samtaler om felles teknologiutvikling.

Målet er at de skal gå sammen om forskning og utvikling med tanke på produksjon av fremtidens elbiler.

Myndighetene vil fra sin side investere i batteriprodusentene for å sikre at elbilbatterier blir like viktig som landets halvlederindustri.

Ikke positive

Kia e-Niro (bak) og Hyundai Kona er to elbiler fra Hyundai Motor Group. Foto: Per Erlien Dalløkken

Batteriprodusentene er imidlertid ikke udelt positive til felles forskning og utvikling. Det vil i så fall bety at de må dele sine kjerneteknologier, som vil være vanskelig når de skal konkurrere globalt.

En ikke navngitt representant for batteriindustrien sier ifølge avisen at elbilbatterier er resultatet av innsats over lang tid, og at teknologihemmeligheter er nøkkelen til teknologiutvikling.

Industrien føler seg imidlertid presset, sier personen. Det myndighetene legger frem som et forslag oppleves som et krav.

I praksis legges det opp til at landets myndigheter skal ta styringen i et fellesforetak, noe industrien opplever som vanskelig. Dette oppfattes ifølge avisen som et eksempel på at landets regjering ikke forstår hvordan markedsøkonomien fungerer.

Har krasjet før

Batteriprodusentene har allerede forsøkt å gå sammen om utvikling av ny teknologi, men dette initiativet falt fra hverandre i 2018, skriver Donga. I fjor endte flere av aktørene med å saksøke hverandre på grunn av beskyldninger om at de andre hadde krenket deres forretningshemmeligheter.

Dermed er ikke samarbeidsklimaet i utgangspunktet særlig godt, og industriaktørene møtes nå angivelig utelukkende fordi regjeringen har bedt om det.

Industrisamarbeid er imidlertid ikke utelukket. Hyundai Motor Group og LG Chem har angivelig allerede startet samtaler med mål om å etablere et fellesforetak som skal utvikle elbilbatterier. Ifølge Donga skal de til sammen investere tilsvarende 3,8 milliarder kroner i dette foretaket dersom de blir enige.

De to selskapene har allerede en felles produksjon av batteripakker, altså montering av komponenter til batterier som brukes i biler. Cellene til disse leveres av LG Chem.

Batterijakt

Hyundai har til nå ikke vært i stand til å sikre en stabil tilgang til batterier, skriver avisen. Det vil være en forutsetning for at Hyundai-gruppen, som inkluderer Kia, skal kunne levere på nylige annonserte planer om fremtidig elbilproduksjon.

En elbilbatterimodul fra LG Chem. Foto: LG Chem

Kia presenterte nylig planer om å skifte fokus til elbiler, ved å lansere 11 ladbare biler innen 2025 med mål om å kapre 6,6 prosent av det globale elbilmarkedet. Innen 2026 skal de selge mer enn 500.000 elbiler i året.

Allerede neste år skal Kia lansere en elbil utviklet fra bunnen av som en elbil. Denne baseres på Hyundai-gruppens E-GMP-plattform, som Hyundai skal bygge en kompakt SUV på, med rekkevidde på 500 kilometer. Denne skal presenteres i 2021.

For E-GMP-plattformen har bilprodusenten imidlertid inngått avtale om batterileveranse med SK Innovation.

Dermed er ikke et eventuelt fellesforetak med LG Chem avgjort enda, noe en representant for LG Chem også sier til Donga.

LG Chem er en av verdens største batteriprodusenter, og leverer blant annet til Nissan, Renault og Volkswagen. De har allerede dannet et fellesforetak med General Motors.