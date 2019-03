Veidekke vil lage utslippsfri asfalt med hydrogen

– Hvis Equinor skal starte et demonstrasjonsanlegg for hydrogen på Tjeldbergodden må de ha kunder, og jeg leter etter kunder, sier Bengt Endreseth, leder for Energiregion Møre, fylkets satsing på energiressurser.

I Møre og Romsdal er både Raumabanen, hurtigbåter, ferger og kollektivtrafikk aktuelle bruksområder, men nå har Endreseth også flyttet blikket til industrien.

– Hvorfor ikke se på asfalt? Jeg jobbet en gang med overgangen fra bruk av diesel og parafin til naturgass. Nå skal vi se på om man kan gå utslippsfritt ved å bruke hydrogen i stedet, sier Endreseth.

Kan kutte store utslipp

Han mener at Veidekkes asfaltfabrikk i Kristiansund kan være en naturlig samarbeidspartner.

– Det kan være hensiktsmessig å frakte hydrogen med skip, og dette anlegget ligger ved sjøen og har kai. Veidekke har omtrent 30 anlegg i Norge og halvparten av dem ligger i nærheten av sjøen. Dessuten er de interesserte, og modne for et slikt prosjekt, sier Endreseth.

I asfaltproduksjon varmes oljeproduktet bitumen opp og blandes med grus, noe som krever svært høy temperatur og dermed mye energi og høy effekt. I dag bruker Veidekke LPG og noe LNG (flytende naturgass) som brennstoff, noe som gir store CO 2 -utslipp.

– Vi har et klart mål om å bidra til å nå 2-gradersmålet, så vi må finne alternativer til fossilt drivstoff på våre fabrikker. Vi har allerede konvertert to store fabrikker, i Moss og Sørli, som nå går på trepellets, sier Eivind Olav Andersen, teknisk direktør i Veidekke industri.

Tror miljøkrav kommer

Eivind Olav Andersen. Foto: CF-Wesenberg

Veidekke hadde allerede begynt å tenke på hydrogen da Møre og Romsdal fylkeskommune tok kontakt, men foreløpig har de liten kjennskap til bruk av hydrogen i sin bransje. Mulighetsstudien skal også se på alternativer som biogass, biooljer, tre og ulike energieffektiviseringstiltak.

– Det gjelder å komme i gang og få et innblikk i hva som finnes. I dag belønner ikke tildelingskriteriene lavt CO 2 -utslipp, men alle i bransjen forstår at det bare er et spørsmål om tid før det løsner. Når den dagen kommer, forventer vi at man kan få betalt for denne typen investeringer, sier Andersen.

Han sier at miljødeklarasjoner etterspørres av Statens Vegvesen i årets vedlikeholdskontrakter, og tror at det etter hvert blir et tildelingskriterium i kombinasjon med pris.

Equinor eller elektrolyse

Selv om prosjektet er i startgropen, har Veidekke hatt et møte med Equinor for å finne ut av mulighetene for forsyning av hydrogen.

– Skal man begynne i liten skala på Tjeldbergodden, trenger de noen å levere til. Her har vi et anlegg som kan trigge forbruket. Og hvis Equinor har en mer langsiktig plan for sin hydrogenproduksjon, kan vi i stedet hente hydrogen fra fornybar energi gjennom elektrolyse, sier Endreseth.

Det hele starter uansett med en mulighetsstudie hvor fylket og Veidekke skal se på energi- og effektbehov og hvilke industrielle løsninger som trengs:

– Må man ha ny brenner? Kan man bruke det gamle brennkammeret selv om temperaturen blir høyere? Hva med tankanlegg, transport og bunkringsløsning? Alt dette må vi gjøre en lønnsomhetsvurdering av. Vi skal skaffe oss et grundig bilde før vi brenner av for mye penger på dette, sier Endreseth.

Kan koble seg på CO 2 -lagring i Nordsjøen

Bengt Endreseth, leder for Energiregion Møre, fylkeskommunens satsing på energiressurser. Bilde: Møre og Romsdal fylkeskommune

TU har tidligere skrevet om at Equinor har kapasitet til å produsere mer hydrogen på Tjeldbergodden enn de gjør i dag. De ser for seg å selge dette til hydrogen-hurtigbåten som skal gå Trondheim-Kristiansund. Equinor ber Trøndelag fylke om å ikke stille krav om CO 2 -rensing for dette hydrogenet, fordi det er snakk om for små volum.

Endreseth har som oppgave å øke verdiskapingen fra både fornybare energikilder og fra petroleumssektoren.

– Vi er interessert i å få opp hydrogenindustrien. Om det er produsert fra fornybart eller naturgass er ikke vi så opptatt av. Hvis det er produsert fra gass, sier vi at det på sikt skal bli en form for håndtering av CO 2. Hvis ikke, så har det jo ingen hensikt.

Endreseth tenker at Tjeldbergodden da kan koble seg på CO 2 -lagringsprosjektet som blant andre sementfabrikken Norcem og avfallsanlegget Klemetsrud er med på.

– Men slikt skjer ikke om man ikke starter et sted. Man trenger en kunde for å få produksjon, og vi vil bidra til det. Det er en vinn-vinn-situasjon for både miljø og verdiskaping, sier Endreseth.