Vil lage hydrogentrasé over Haukeli

– Ambisjonene er klare. Vi vil etablere fyllestasjoner for hydrogen i kommunene Odda, Kvinnherad og Notodden, sier Øyvind Stueland.

Øyvind Stueland, daglig leder i Hydrogenvegen AS. Foto: Privat

Stueland, som i dag er tilknyttet Næringshagen i Odda, blir daglig leder i Hydrogenvegen AS, et selskap som i disse dager er i sin spede oppstart. Selskapet skal gjøre det enkelt for hydrogenbiler å kjøre fra øst til vest. Det var Bergens Tidende som først omtalte planene.

– Vi vil ha mellom 20–30 hydrogenbiler i hver kommune, fortrinnsvis kommunale, sier Stueland.

– Først må vi stifte selskapet, så vil vi invitere inn andre eiere. Vi vil gjerne ha med oss aktører som NEL og Hordaland fylkeskommune, kanskje også Uno-X.

Fra øst til vest

At Odda, Kvinnherad og Notodden stifter Hydrogenvegen sammen, er kanskje ikke så rart som det høres ut. Kommunene ligger på hver sin side av Haukelifjell, der E134 binder sammen øst og vest. På Notodden har hydrogenselskapet NEL sin forsknings- og utviklingsavdeling, og på andre siden av fjellet er både Odda kommune (som vil hete Ullensvang fra nyttår) og Kvinnherad kommune i gang med større hydrogenprosjekter. I Tyssedal, som ligger i Odda kommune, har ilmenittsmelteverket Tizir planer om å sette i gang en storslått lokal produksjon av hydrogen, som skal erstatte bruken av kull i smelteverket. I Kvinnherad er vannkraft-potensialet på langt nær utnyttet, og her utredes det nå planer om å etablere storstilt produksjon av flytende hydrogen.

Så langt har hydrogenbiler ikke blitt utbredt i Norge. Foto: Marius Valle

Hydrogenproduksjon er svært energikrevende, men både Odda og Kvinnherad har rikelig med vannkraft. Stueland sier at småkraftverk, f.eks. i Øvre Røldal, kan være en del av løsningen.

– Men hvis dette blir stort, og langtransport og båter begynner å gå over på hydrogen, trenger vi et større volum, sier Stueland.

Lokal produksjon

Øyvind Stueland har stor tro på hydrogen som fremtidens drivstoff.

– Vi fikk et lite tilbakeslag med eksplosjonen på Østlandet, så det er er grunnen til at dette har tatt litt tid. Nå er det bånn gass, sier Stueland.

Han sier at det mest nærliggende er å opprette stasjoner i Notodden og på Røldal, som er et naturlig veiskille mellom Haugesund og Bergen.

Planene om å sette opp fyllestasjoner er bare én av bitene i puslespillet. Kongstanken er å ha en bærekraftig løsning, der hydrogen ikke skal måtte transporteres over store avstander før den når fyllestasjonene. Derfor skal hydrogenet produseres lokalt i de tre kommunene, forteller Stueland.

Høna eller egget

– Når tror du det er realistisk at man skal kunne fylle hydrogen på E134?

– Det er vanskelig å si. Målet er at mye skal skje i løpet av et år. Først fyllestasjoner, og så lokal produksjon på et senere tidspunkt.

– Hydrogen som drivstoff har ikke akkurat tatt av?

– Nei. Det er en høna-eller-egget-problematikk. Skal man først bygge ut infrastruktur til biler som ennå ikke er her, eller skal man først kjøpe biler som ikke har infrastruktur? Vi er avhengig av offentlig støtte, sier Øyvind Stueland, som snart er daglig leder i Hydrogenvegen AS.