Vil ha slutt på materialkrigen – ber om ny felles standard for tre og betong

Initiativet kom fra Sverre Smeplass. Han er sentral i Norsk Betongforening, professor II på NTNU og sjefrådgiver i Skanska. Betong er hans fag, ikke tre. Betongforeningen ønsker at Standard Norge skal starte arbeidet med en ny standard for klassifisering av klimagassutslipp fra bæresystemer, og at denne standarden skal være materialnøytral.