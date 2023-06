Det kommer frem i en pressemelding fra Widerøe.

Ifølge selskapet kan elektriske helikopterfly og liknende konsepter kan være spesielt aktuelle for norsk samferdsel, blant annet ved at øysamfunn uten landkobling og flystripe kan knyttes sammen med nærliggende byer.

– Denne typen helikopterfly vil være et godt tilleggsalternativ, spesielt til og fra mindre øysamfunn med begrenset transporttilbud, sier Andreas Aks, administrerende direktør i Widerøe Zero i pressemeldingen.

Tidligere i vår fikk datterselskapet Widerøe Zero tildelt støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å se nærmere på nye mobilitetsløsninger i innenrikstraffikken gjennom Pilot-T-prosjektet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Pilot-T-prosjektet inngår som en del av regjeringens innovasjonssatsing i Nasjonal Transportplan.

Helikopterflyet vil hovedsakelig betjene avsidesliggende øysamfunn, ifølge Widerøe. Illustrasjonsfoto: Widerøe Zero

Satser på kommersiell trafikk i 2027

Parallelt med heliktopterflykonseptet arbeider selskapet også med å finne et egnet 9-seters elfly for det norske kortbanenettet.

25 regionale flyplasser utgjør kortbanenettet i Norge. Regjeringen har tidligere åpnet for at elektrisk flytrafikk gradvis kan innlemmes i innenrikstrafikken allerede fra og med neste år.

Eve Air Mobility er et datterselskap av den brasilianske flyprodusenten Embraer. Selskapet tar sikte på at helikopterflyene vil være sertifiserte for passasjertrafikk i 2027.

– Det utvidede partnerskapet bygger på en tidligere avtale signert mellom Eve og Widerøe Zero i 2021 på FNs klimakonferanse, som hadde som mål å utvikle Urban Air Mobility operasjoner i Skandinavia, sier Andre Stein, Co-CEO i Eve i pressemeldingen.