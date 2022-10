På et seminar i NHO huset skjedde noe så sjeldent som at både NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri stilte seg bak en strategi for norsk satsing på sjeldne jordarter. Organisasjonene mener at vi må satse stort og raskt på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark for å svare på EUs rop om mer selvforsyning av mineraler.