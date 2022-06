Vil ha bedre sikkerhetskultur i havbruk etter dødsulykke

Mannskapet på servicebåten Multi Vision skulle fjerne et system for å unngå lakselus på et Salmars oppdrettsanlegg utenfor Frøya i Trøndelag da ulykken skjedde. En av mannskapet skled ned en trapp og falt i sjøen i det fartøyet seg sidelengs mot merdkanten. Styrmannen forsøkte å stoppe siget mot merdkanten, men avstanden var for liten og mannen i sjøen kom i klem og døde.

Hendelsen skjedde 1. januar i år og nå har Havarikommisjonen kommet med sin rapport. I den kommer de ikke med nye sikkerhetsanbefalinger, men oppfordrer til bedre sikkerhetskultur i næringen.

«For å oppnå økt sikkerhet gjennom prosedyrelojalitet og sikkerhetsfokus, er det nødvendig med kulturbærere og myndighetspersoner som setter rammer og bidrar som gode eksempler i oppfølging av fastlagte prosedyrer», heter det i rapporten.

Økende antall hendelser

Videre heter det at arbeidet ikke ble utført etter gjeldende sikkerhetsprodedyrer. Både Sjøfartsdirektoratet og rederiet FSV har gjort tiltak for å bedre sikkerheten etter ulykken. Ifølge NRK, som rapporterte om ulykken da den skjedde, var det en mann i 20-årene som omkom.

Sintef Oceans tall viser at antallet alvorlige personulykker har økt i havbruksnæringen de siste ti årene. Også antall dødsulykker har økt, og dødsulykker knyttet til servicefartøyer er sterkt representert.

Illustrasjon: Sintef Ocean

Mer utsatt

Også i april i fjor anbefalte Havarikommisjonen at sikkerhetskulturen i havbruksnæringen skulle bli bedre. Det skjedde etter etter en dødsulykke med arbeidsbåten Smolten utenfor Helgeland i Nordland.

Den gang viste de til at oppdrettsanleggene ligger i mer utsatte kystområder enn tidligere, og at sikkerhetskulturen i næringen burde ta hensyn til utviklingen. Blant annet kom de med en rekke anbefalinger som gjaldt hele næringen.

«Ulykken underbygger behovet for at krav til bruk av små båter i oppdrettsnæringen bør inkludere kompetanse for fører, navigasjonsutstyr, kommunikasjonsutstyr og redningsutstyr som gir bedre støtte for navigering, effektiv varsling om nødsituasjoner, ivaretar muligheten for selvberging og at andre kan komme raskt til unnsetning», het det i rapporten etter ulykken med Smolten.