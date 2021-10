Vikingvinden blåser grønt i det skotske havgapet

Et av prosjektene er den gigantiske Viking Wind Farm, et partnerskap mellom fornybarselskapet SSE og myndighetene på Shetland.

På øyene, som ligger nærmere Norge enn London, jobbes det nå med å gjøre seg uavhengig av olje og gass, energikildene de har lent seg på til nå.

Et bølgekraft-prosjekt ved Orknøyene produserer nok kraft til å gi strøm til rundt 2.000 hjem.

Det skal ikke bare gi tilgang på en fornybar energikilde for befolkningen der, men bidra til den teknologiske utviklingen.

– En halv milliard tonn sjøvann beveger seg gjennom anlegget i timen, så det er et virkelig bra sted å teste disse turbinene, sier Daniel Wise, leder for selskapet bak anlegget, Orbital Marine Power.

Laboratorieøyer

Store steinstrukturer på Shetland og Orknøyene bærer vitne om den yngre steinalderen, men nå settes det også opp vindmøller som peker framover mot en mer bærekraftig framtid.

– Mange beskriver Orknøyene som et levende laboratorium, sier Jerry Gibson i forskningssenteret Emec, som tester bølge- og tidevannskraftens potensial som energikilde.

– Vi har mange testanlegg og forskjellige selskaper som jobber sammen i denne grønne økonomien vi har på gang, sier han.

Et Emec-prosjekt produserer grønt hydrogen fra fornybare kilder ved bruk av en tidevannsturbin og elektrolyse med sjøvann. Testanlegget er på Eday, en av Orknøyenes 20 ubebodde øyer.

Hydrogenet blir fraktet til Kirkwall, der det blir omgjort til strøm til ferger.

Bygater i Kirkwall på Orknøyene. Foto: Lise Åserud/NTB

Forutsigbar og grønt

Den nær sagt ustoppelige tilgangen til vind og havkraft gjør at Orknøyene produserer mer energi enn befolkningen der bruker.

– Hydrogen er viktig fordi det er en annen måte å lagre energi på enn å bruke batterier eller koble seg rett på strømnettet, sier Gibson.

På øya Yell, en av de nordlige shetlandsøyene, satser et annet selskap, Nova Innovation, også på tidevann.

– Det vakre med tidevannskraft er at det er helt forutsigbart. Jeg vet at det både i morgen og om 2.000 år vil strømme så og så mye gjennom kanalen her. Det er ikke avhengig av været, sier Tom Wills i selskapets ledelse.

De har satt opp en ladestasjon for elbiler. En av brukerne av den, Fiona Nicholson, sier det er flott å se at det ville havet hun ser hver dag, kan brukes til noe nyttig.

– Vi ser og hører havet hver dag og kjenner kraften i det, sier hun.

Gigantisk vindprosjekt

Fortsatt er oljen viktig. Oljeterminalen Sullom Voe på Shetlands hovedøy er en av de største i Europa. Nordsjøoljen har gitt økonomiske ringvirkninger i samfunnet.

Noen av de fornybare satsingene er også omstridte. Som vikingvinden. Vindparken Viking Wind Farm skal ha på plass 103 turbiner innen 2023, noe som skal kunne produsere nok strøm til rundt 475.000 hjem.

Prosjektet kan redusere utslipp tilsvarende en halv million tonn CO2 hvert år, mener selskapet. Men mange i lokalbefolkningen er kritiske og har kjempet mot prosjektet i rettsvesenet siden 2012.

– Hvis det hadde vært en fornuftig størrelse på vindparken, tror jeg ikke noen hadde reagert. Men det er så stort at det blir latterlig, sier Donnie Morrison, som bor i et hus som snart blir omkranset av vindturbiner.